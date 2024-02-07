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Суспільство та люди

У зв'язку з наслідками ракетної атаки у Києві змінили маршрути громадського транспорту (відео)

11:11 7 лютого 2024
Багатоповерхівка, що горить

Через наслідки ракетної атаки на столицю частково змінили схему руху громадського транспорту, фіксуються затримки в русі.

Як повідомляють в КМДА, зокрема, затримується рух трамваїв № 22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. Для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська — ст. м."Чернігівська". А трамваї зі ст. м. «Позняки», «Бориспільська», ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. «Лісова».

На вулицях столиці вже спостерігаються короки.

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Також затримується рух автобусів № 6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

А на вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів № 11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

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Нагадаємо, що в столиці горіла багатоповерхівка в Голосіївському районі, звідки евакуювали мешканців. Є постраждали та загиблі. А у Дарницькому районі фіксуються пошкодження мереж.

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Фото ДСНС

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