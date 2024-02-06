Ще одна зірка лягла під ніж хірурга заради красивих грудей

Ще одна українська зірка лягла під ніж хірурга, щоб змінити форму грудей. Акторка Олена Світлицька зробила мамопластику та розповіла деталі на своїй сторінці в інстаграмі. Вона пояснила, що після вигодовування двох доньок, її груди змінилися. Олена довго розмірковувала над операцією і прийняла рішення.

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«Двох дівчат я годувала сумарно чотири роки. Я давно про це думала! Дуже довго шукала лікаря, який підійшов би мені за роботами і енергетикою. Рубців на грудях не буде. Я перечитала всі документи і врахувала всі ризики. Це серйозна операція, і я дуже відповідально до цього поставилася», — розповіла Світлицька.

Хірургічне втручання вона провела в одній із клінік Львова. Олена навіть показала кадри з операційної, як їй вводили наркоз.

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Олена також розповіла, що рубців після операції не залишиться, оскільки розрізи для імплантів робили під пахвами.

Зараз Олена вже відновлюється вдома. Деякий час їй не можна підіймати руки та робити фізичні навантаження. Поки що вона носить спеціальний корсет. На одній з фото Олена показала, як виглядає після втручання.

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Раніше співачка MamaRika зробила пластику грудей.

Також танцівниця Ілона Гвоздьова зважилась на мамопластику та зізналася, скільки коштувала операція.

Фото: instagram.com/olena_svitlytska

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