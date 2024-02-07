37.59 / 38.10 40.65 / 41.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ти музична богиня»: Сальма Гаєк зробила комплімент Шакірі

22:01 11 лютого 2024
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк, яка нещодавно опублікувала святкову бікіні-фотосесію, захоплюється Шакірою. Голлівудська зірка відсвяткувала день народження колумбійської ікони оригінально, демонструючи свої танцювальні рухи та якнайкраще відтворюючи хореографію пісні «Hips Don't Lie».

57-річна мексиканська зірка поділилася відео в інстаграмі під час прогулянки на біговій доріжці вдома, написавши кумедне застереження.

«Якщо у вас немає латинської або арабської крові, не намагайтеся робити це вдома», — написала вона, оскільки раніше говорила про те, що пишається своїм ліванським походженням, як і Шакіра, яка теж має ліванське коріння.

«З днем народження, королево Шакіро, ти музична богиня. Дякую за твою музику», — додала вона у своєму підписі. А шанувальники похвалили її за приголомшливий зовнішній вигляд і танцювальні рухи.

РЕКЛАМА

Шакіра швидко помітила привітання до дня народження Сальми й подякувала актрисі.

«Сальмо, ти дивовижна. Orgullo latino!!!» — прокоментувала вона пост, додавши: «Ми любимо тебе».

Нещодавно Сальма дала важливу пораду для подолання смутку. Актриса зазначила, що музика є частиною її життя і в сумні, і в щасливі моменти.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Сальма Гаєк вразила шанувальників відвертими світлинами у купальнику.

Читайте також: В останню хвилину: Шакіра визнала себе винною в ухиленні від сплати податків, щоб уникнути в’язниці

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порошенка

Громадські активісти збираються подати Порошенка до Книги рекордів Гіннеса: до чого тут підозра у держзраді

Найоптимістичніші знаки зодіаку

Ніколи не сумують: астрологи назвали три найоптимістичніші знаки зодіаку

Зоряне небо

Козерогам важливо зберігати спокій, а Тельцям можна заянятися плануванням на майбутнє: гороскоп на тиждень, 12 — 18 лютого

Зоряне небо

Ракам та Левам можна розслабитися, Близнюки можуть розраховувати на несподіваний дохід: гороскоп на 11 лютого 2024 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту