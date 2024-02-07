«Ти музична богиня»: Сальма Гаєк зробила комплімент Шакірі

Сальма Гаєк, яка нещодавно опублікувала святкову бікіні-фотосесію, захоплюється Шакірою. Голлівудська зірка відсвяткувала день народження колумбійської ікони оригінально, демонструючи свої танцювальні рухи та якнайкраще відтворюючи хореографію пісні «Hips Don't Lie».

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57-річна мексиканська зірка поділилася відео в інстаграмі під час прогулянки на біговій доріжці вдома, написавши кумедне застереження.

«Якщо у вас немає латинської або арабської крові, не намагайтеся робити це вдома», — написала вона, оскільки раніше говорила про те, що пишається своїм ліванським походженням, як і Шакіра, яка теж має ліванське коріння.

«З днем народження, королево Шакіро, ти музична богиня. Дякую за твою музику», — додала вона у своєму підписі. А шанувальники похвалили її за приголомшливий зовнішній вигляд і танцювальні рухи.

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Шакіра швидко помітила привітання до дня народження Сальми й подякувала актрисі.

«Сальмо, ти дивовижна. Orgullo latino!!!» — прокоментувала вона пост, додавши: «Ми любимо тебе».

Нещодавно Сальма дала важливу пораду для подолання смутку. Актриса зазначила, що музика є частиною її життя і в сумні, і в щасливі моменти.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Сальма Гаєк вразила шанувальників відвертими світлинами у купальнику.

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