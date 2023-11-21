В останню хвилину: Шакіра визнала себе винною в ухиленні від сплати податків, щоб уникнути в’язниці

Поп-діва Шакіра досягла угоди з прокуратурою Іспанії, щоб уникнути суду за звинуваченням у несплаті прибуткового податку в розмірі 14,5 млн євро в період з 2012 по 2014 рік. Про угоду судді повідомили під час першого слухання у цій справі. У результаті судовий процес було завершено на самому початку.

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46-річна Шакіра погодилася не тільки внести суму податку, а й заплатити в іспанську казну два штрафи — понад 7,3 млн євро і 438 тисяч євро — щоб уникнути трирічного тюремного ув'язнення.

Однак на цьому податкові проблеми для співачки не закінчилися. У Барселоні триває друге розслідування за такими ж звинуваченнями на адресу Шакіри, але вже за інший звітний період.

Поп-діва стверджувала, що в зазначені роки більшу частину часу проживала за межами Іспанії та звітувала за податками в інших країнах. Однак іспанська прокуратура знайшла докази того, що Шакіра проводила більш ніж половину свого часу в Іспанії, а отже, має платити тут. Крім того, у травні 2012 року вона придбала нерухомість у Барселоні, яка слугувала після цього будинком для її родини.

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Як відомо, Шакіра прожила з колишнім футболістом «Барселони» і збірної Іспанії Жераром Піке 11 років, у них двоє дітей. Після скандального розставання співачка переїхала з дітьми до Маямі.

Це вже не перший випадок, коли іспанська прокуратура змушує іноземних знаменитостей платити великі суми в казну. Раніше це довелося зробити знаменитим футболістам Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі та Дієго Коста. Усі вони врегулювали претензії податкових органів і заплатили величезні штрафи.

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Раніше повідомлялося, що нещодавно Шакіра розповіла в інтерв'ю, як на неї вплинуло розлучення і які якості вона відкрила в собі після скандальної історії з батьком своїх дітей, футболістом Жераром Піке.

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