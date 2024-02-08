«Слова у саме серце»: The Hardkiss вразили потужним кліпом

Популярний український рок-гурт The Hardkiss випустив потужний кліп на пісню «Тільки там». Його солістка Юлія Саніна, яка стала ведучою Нацвідбору на «Євробачення», розповіла, презентуючи відео, що це одна з найскладніших відеоробіт гурту. Зйомки тривали кілька місяців і проходили у багатьох локаціях. Саніна з’являється у потязі, на березі моря, у музеї.

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«Тільки там» — пісня-настрій, пісня стан, — сказала Саніна під час відеовключення у «Сніданку з „1+1“. — Це пісня про особливе кохання, заради якого люди готові йти на власне зростання та трансформацію. Це як маленькі мікрофільми, зібрані в один кліп для того, щоб передати, що таке життя. Ми думали, як закінчити кліп і вирішили, що я не буду повторювати куплет, а проговорю його. Там будуть важливі слова, які, сподіваюсь, усіх підтримають».

«Коли світ летить наш під три чорти, буду там, де ти», — співає Юлія Саніна, і чути звуки повітряної тривоги.

Шанувальники гурту відразу відгукнулися схвальними коментарями на роботу музикантів.

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«Раніше ходив на кожен ваш концерт в рідному Харкові, тепер відправляю орків на концерт до Кобзона, — поділився емоціями один з захисників України. — Але вашу музику слухати не перестав, а ще й підсадив на неї побратимів. Хочу подякувати за вашу творчість, вона дуже допомагає триматись на плаву. Сподіваюсь, побачимось на концертах в Харкові!»

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«Це щось надзвичайне! Уособлення стану багатьох людей зараз, коли і на межі, і за межею одночасно, коли здається що вже все — не вивозиш, але потім стискаєш руку у кулак і йдеш далі, — написали у коментарях. - Потужна музика, слова у саме серце — це наші The Hardkiss, але теж інші, як і всі ми, кого змінила війна».

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