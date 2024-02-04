На Сумщині українські захисники відбили вторгнення ворожої ДРГ

Російська ДРГ в черговий раз намагалась прорватись через кордон Сумської області. Але окупанти зазнали невдачі, повідомив командувач Обєднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

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«На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України», — повідомив він.

Спроба перейти на територію України сталася ввечері 3 лютого. На підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Але, за словами Наєва, зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

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«Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку, ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. Низький уклін кожному українському воїну, який стоїть на захисті нашої незалежності й робить все можливе для того, щоб наблизити нашу славетну перемогу», — пише командувач.

Пізніше в етері телемарафону помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін заявив, що три окупанта або були поранені, або загинули. Ворог, прикриваючись артилерією, забрав їх назад на територію росії.

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За його словами, ця група діяла так, як і всі попередні. В ній є як сапери, які знають як розміновувати територію. А мінометники йдуть трохи позаду.

Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці січня російська розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотинськоЇ громади, що на Сумщині.



На Чернігівщині російська ДРГ також вбила цивільного чоловіка.

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