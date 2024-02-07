«Я не сумніваюся, що він повернеться»: реакція світових лідерів на новину про рак у короля Чарльза

Коли о 18:00 почалися новини в першій програмі Бі-Бі-Сі, одразу стало зрозуміло, що щось не так. Дикторка дивилась в камеру з серйозним виразом обличчя. Коли головні новини у Великій Британії починаються так, то зазвичай це погані новини від королівської родини. Й понеділок 5 лютого не став винятком. «Кілька хвилин тому ми отримали екстрену новину з Букінгемського палацу, який оголосив, що у короля діагностували рак, — повідомила телеведуча. — Король Чарльз III продовжуватиме вести державні справи і продовжуватиме роботу в офісі. Він абсолютно позитивно ставиться до свого лікування і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до виконання своїх державних обов'язків».

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше британські ЗМІ повідомили, що Чарльз особисто повідомив про діагноз своїм синам Вільяму і Гаррі, а також братам і сестрам. Близькі до принца Гаррі люди повідомили, що він прилетить до Великобританії найближчими днями, щоб побачити батька.

Звістка про діагноз раку стала цілковитою несподіванкою для британців. Лише в неділю Чарльз і Камілла відвідали церковну службу біля приватного маєтку короля в Сандрінгемі, приблизно в двох з половиною годинах їзди на північний схід від Лондона. Це була перша поява Чарльза на публіці після лікування простати, яке він пройшов тиждень тому. На фото не було нічого незвичайного: пара посміхалася і вітала оточуючих, коли йшла до церкви.

Протягом вечора понеділка з усього світу надходили численні побажання одужання. Прем'єр-міністр Ріші Сунак написав на платформі коротких повідомлень X: «Я бажаю його величності повного і швидкого одужання. Я не сумніваюся, що він повернеться на повну силу в найкоротші терміни, і я знаю, що вся країна бажає йому добра».

РЕКЛАМА

Лідер опозиції Кейр Стармер написав: «Від імені Лейбористської партії я бажаю його величності одужання. Ми з нетерпінням чекаємо на його швидке повернення до повного здоров'я».

У США президент Джо Байден заявив, що він стурбований, але сподівається незабаром поговорити з королем.

РЕКЛАМА

Бі-Бі-Сі зосередилася на новинах про діагноз раку у короля на своєму каналі BBC News. На інших каналах, однак, запланована програма продовжувалася за розкладом. Сьогодні суспільний мовник явно намагається знайти належний баланс у висвітленні питань, що стосуються королівської сім'ї.

І не дарма: коли у квітні 2021 року помер принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ, ВВС на кілька днів зупинила всю регулярну програму на BBC News і замінила її 24-годинним прямим ефіром про смерть високопоставленого члена королівської родини. На інших каналах Бі-Бі-Сі показували численні спеціальні програми. Незважаючи на загалом високі рейтинги схвалення британської монархії, понад 110 000 глядачів Бі-Бі-Сі поскаржилися на однобокий характер програми. Це була одна з найбільш негативних реакцій на репортажі BBC в історії мовника.

РЕКЛАМА

Зовсім іншою була реакція після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, коли телеканали країни негайно змінили свої програми і майже повністю зосередилися на церемоніях і державних актах, які відбулися після смерті улюбленого монарха під час десятиденної жалоби. Бі-Бі-Сі не стала винятком. Однак сильний фокус на смерті королеви не викликав негативної реакції. Лише кілька сотень глядачів поскаржилися на це.

Різниця в реакції на ці дві події ілюструє, наскільки сильно конституційні монархії покладаються на громадську думку. І як швидко ця суспільна підтримка може похитнутися.

Найбільший виклик у житті короля Чарльза ІІІ, можливо, ще попереду. Країна знову опинилася в умовах великої невизначеності, додають ЗМІ.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон виписали з лікарні після операції і вона продовжує одужання вдома.

195

Читайте нас у Facebook