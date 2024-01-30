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Спорт

«Динамо» з «дублем» Ваната розгромило в Туреччині команду Шацьких (відео)

17:48 30 січня 2024
ФК Динамо

У вівторок, 30 січня, київське «Динамо», яке програло у стартових спарингах «Балкані» з Косова (0:2) та польській «Легії» (1:3), провело на зборі в Туреччині черговий контрольний матч і здобуло першу перемогу.

Цього разу опонентом підопічних Олександра Шовковського став чемпіон Узбекистану «Пахтакор», який тренує легендарний ексдинамівець Максим Шацьких. До зустрічі з киянами колектив з Ташкента, який обіграв динамівців минулої зими (1:0), вже провів спаринги з «Тузлою Сіті» з Боснії і Герцоговини (1:1) та іншим українським клубом «Олександрією» (1:1).

Максим Шацьких та Олександр Шовковський

«Динамо» (Київ, Україна) — «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) — 5:1

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«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Рамадані, Волошин, Шапаренко, Беніто, Ванат.

«Динамо» (другий тайм): Моргун, Вівчаренко, Дячук, Караваєв, Михавко, Бражко, Кабаєв. Царенко, Діалло, Малиш, Пономаренко.

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Голи: Ванат (12, з пенальті, 35), Беніто (44), Царенко (47), Бражко (82) — Адхамзода (41).

У наступному спарингу «біло-сині» у п'ятницю, 2 лютого, зіграють із болгарським «Левськи».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер «Динамо» очолив клуб-аутсайдер у Польщі.

Фото ФК «Динамо»

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