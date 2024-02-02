«Динамо» на турецькому зборі програло 26-разовому чемпіону Болгарії (відео)

У п'ятницю, 2 лютого, київське «Динамо», яке програло у стартових спарингах «Балкані» з Косова (0:2) і польській «Легії» (1:3), а також розгромило узбецький «Пахтакор» (5:1), провело на зборі у Туреччині черговий контрольний поєдинок.

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Суперником команди Олександра Шовковського став 26-разовий чемпіон Болгарії «Левськи», який посідає цього сезону 6-е місце. До зустрічі з киянами підопічні колишнього головного тренера «Сталі», донецького «Металурга», «Таврії» та «Карпат» Ніколая Костова провели в Туреччині п'ять спарингів, у яких зазнали чотирьох поразок: з угорським «Вашашем» (2:3), з українською «Олександрією» (1:2), з боснійськими «Дукаджіні» (1:2) та «Тузлою Сіті» (2:0), а також із чеським «Баніком» (0:3).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Левськи» (Софія, Болгарія) — 0:1

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Гусєв, Попов, Міхавко, Вівчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Караваєв, Беніто, Ванат.

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«Динамо» (другий тайм): Бущан, Дячук, Біловар, Сирота, Дубінчак, Бражко, Андрієвський, Малиш, Пашко, Волошин, Пономаренко.

Гол: Гачов (22).

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До речі, лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко, який отримав у жовтні серйозну травму, вже почав працювати з м'ячем і в другій частині турецького збору готується повернутися до загальної групи.

У наступному спарингу «біло-сині» у четвер, 8 лютого, зіграють із латвійською «Лієпаєю».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» покликав заміж свою кохану.

Фото ФК «Динамо»

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