«П'ять років кохання»: Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк замилували романтикою в річницю шлюбу

Українська акторська пара Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич, яка ще оговтується після тяжкого сепсису та коми, відзначають дерев'яне весілля. Рівно п'ять років тому в цей день вони офіційно побралися та стали однією родиною. Катерина опублікувала романтичне відео в обіймах чоловіка і зазначила, що вони готові приймати привітання.

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«Ми з @t.o.m.u.s.y.a.k сьогодні святкуємо річницю весілля — 5 років тому, ми офіційно стали однією родиною. Тож приймаємо привітання», — написала Катерина під відео.

Передплатники вітають зіркову пару з річницею, бажають їм щастя та кохання.

«Боже, які ви красиві, щастя вам та безмежного кохання», «Ви чудові. Вітаю вас! Бережіть один одного», «Будьте міцно здоровими і найщасливішими», «Найкрасивіша пара, будьте завжди красиві, здорові і головне разом», — пишуть в коментарях.

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Нагадаємо, Катерина Тишкевич розповіла історію своєї хвороби, від якої страждає вже майже вісім років. У пошуках шляхів лікування головних болей акторка лягла навіть до психіатричної лікарні. Там їй поставили катетер, який став причиною сепсису. Лікарі ледве врятували Катерину. Поруч з нею весь час був турботливий чоловік. Зараз Катерина відновляється вдома.

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Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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