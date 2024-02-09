Російські морські піхотинці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, відмовилися виконувати накази командирів, поскаржилися на великі втрати та виставлені загороджувальні загони, які розстрілюють своїх.

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Відео, записане штурмовиками 155-ї бригади морської піхоти зс рф, у мережу виклали на каналі ASTRA. Стверджується, що близько 20 військових «закрилися у приміщенні в „ДНР“ та відмовилися виконувати накази командування» і що «їм загрожують розстрілом».

Про це журналістам розповів друг пораненого під час одного із штурмів військовослужбовця бригади, надавши його аудіозапис.

Штурмовики «скаржилися», що в боях тільки за одну лісосмугу «полягло близько 150 чоловік». «Ти просто не уявляєш, лісопсмуга — це 500 метрів, вона в полі йде. Прої… ли 6 танків, 3 мотолиги, там п.да. Забрати забрали, але ці 500 метрів 200 життів людей взагалі не варті. Коротше, мій взвод — половина 200-ті, половина 300-ті», — каже окупант і звинувачує комбата 155 бригади БМП 2 з позивним «Серп», який посилає людей на штурм п. Новомихайлівка «без підтримки групи евакуації, без допомоги медиків, без підтримки артилерії».

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«Якщо не вийду на зв'язок, значить мене вбили свої зі 155 бригади. Замішаний у цьому «Варяг, «Купол», «Філін», «Серп», «Молот», — цитують журналісти російського штурмовика. — Вони нас за людей не вважають. Було виставлено загороджувальний загін — снайпера, які діяли проти нас, свої ж… Вчора було відправлено 3 штурмові групи, з них дісталися лише 3 особи, не було надано жодного прикриття. люди, які повернулися, їх відправляють назад з ножами, без зброї. Командування наше каже, що ми м'ясо. За людей нас тут ніхто не вважає. Ми вже просто хочемо, щоб це припинилося. Щоб нас вважали за людей».

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Новомихайлівка Донецької області — Мар'їнський напрямок, на якому минулої доби українські воїни відбили 16 атак противника.

Фото — скріншот

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