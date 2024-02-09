Окупанти вдарили дронами по Харківщині: «денацифіковано» готель та ресторан (фото)

У ніч проти п'ятниці, 9 лютого, росіяни знов атакували Україну дронами-камікадзе — було запущено 16 ударних БПЛА.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, «шахеди» запускалися з мису Чауда — Крим та Курської області — рф.

ВІДЕО ДНЯ

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 10 „шахедів“ у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей», — йдеться у повідомленні.

Зафіксовани «прильоти» по Харківщині — під ударом опинилася цивільна інфраструктура. За даними очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, ворог спрямував «шахеди» по Зміївській громаді.

РЕКЛАМА

Фото Харківської ОВА

«Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику, в ресторані. Горіли три автомобілі. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура», — зазначив він.

РЕКЛАМА

Також ударів зазнала Миколаївщина. Керівник обласної ОВА Віталій Кім повідомляв, що внаслідок удару БПЛА у фермерському господарстві виникла пожежа, було пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована, постраждалих немає.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

РЕКЛАМА

На фронті зафіксовано 65 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні президент відправив у відставку Головкома ЗСУ Валерія Залужного. Наразі його місце посідає генерал Олександр Сирський.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

134

Читайте нас у Facebook