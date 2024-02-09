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Розлючений Кріштіану Роналду підтерся шарфом команди суперника і викинув його на трибуну: момент потрапив на відео

12:41 9 лютого 2024
Кріштіану Роналду

Фінал неофіційного турніру Кубок Ер-Ріяда, що відбувся напередодні, в якому «Аль-Хіляль» обіграв «Аль-Наср» з Кріштіану Роналду у складі (2:0), завершився скандалом.

Після фінального свистка п'ятиразовий володар «Золотого м'яча», якому вже загрожувала депортація із Саудівської Аравії за хамський вчинок, був розлючений поведінкою фанатів команди суперника, які вигукували під час гри прізвище Ліонеля Мессі, коли португалець торкався м'яча. І коли фанати «Аль-Хіляля» кинули в бік Кріштіану Роналду два клубні шарфи, легенда футболу підняв один з них, засунув у труси, підтерся і жбурнув назад на трибуну.

Нагадаємо, що саме «Аль-Хіляль» (53 очки) та «Аль-Наср» (46) ведуть боротьбу за чемпіонський титул у Саудівській Аравії. 39-річний Кріштіану Роналду у нинішньому сезоні в 25 матчах у всіх турнірах записав до свого активу 24 м'ячі та віддав 11 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Аль-Наср» без Кріштіану Роналду знищив «Інтер Маямі» з Ліонелем Мессі.

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Фото ФК «Аль-Наср»

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