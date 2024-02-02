І гол зі своєї половини поля на десерт: команда Кріштіану Роналду знищила Мессі та компанію (відео)

Саудівський «Аль-Наср» Кріштіану Роналду, в сім'ї якого сталося горе, розгромив американський «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі в товариському матчі в Ер-Ріяді — 6:0 (Отавіо, 3, Таліска, 10, 51, з пенальті, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68). Справжньою окрасою поєдинку став гол-красень прямим ударом зі штрафного зі своєї половини поля колишнього футболіста «Манчестер Сіті» Емеріка Ляпорта.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що травмований Кріштіану Роналду тішився «голепадом» одноклубників, яких тренує екснаставник «Шахтаря» Луїш Каштру, на трибуні, а ось Ліонель Мессі вийшов на заміну на 83-й хвилині. Крім того, весь матч за «Інтер Маямі» відіграв захисник збірної України Сергій Кривцов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що феноменальний Ліонель Мессі завоював восьмий у кар'єрі «Золотий м'яч».

Фото ФК «Аль-Наср»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook та Instagram