Камерон Діас відмовилася від ранкового ритуалу: ось чому вона виглядає так молодо

Акторка Камерон Діас, яка розважається з Гвінет Пелтроу, Меган Маркл та принцом Гаррі, вже багато років вражає своєю красою. Може скластися враження, що зірка «Ангелів Чарлі» приділяє багато уваги своєму кольору обличчя і докладає чимало зусиль до своєї щоденної косметичної рутини. Однак виявляється, що це зовсім не так.

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У подкасті «Порушники правил», який веде Мішель Візаж, Камерон Діас зізналася, що саме вона робить для того, щоб її шкіра залишалася сяючою. Її звичка напевно здивує багатьох шанувальників б'юті-індустрії. Камерон Діас не дотримується 10-крокової процедури догляду за шкірою. Щоб зберегти молодість і гарний колір обличчя, вона пропускає вмивання вранці. Дехто, без сумніву, скаже, що це безпрецедентний б'юті-секрет.

В інтерв'ю Мішель Візаж зірка пояснила, чому саме вона ніколи не вмивається вранці. Приголомшливий колір обличчя Камерон Діас, безумовно, спонукає вас задуматися про те ж саме.

Незважаючи на те, що актриса вважається однією з найкрасивіших жінок Голлівуду, вона зізналася, що багато років боролася за те, щоб прийняти себе. Роками вона страждала від комплексів і вважала, що не може відповідати стандартам краси, прийнятим в індустрії.

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Її високі очікування щодо власної зовнішності були зумовлені нереалістичними еталонами краси, які панували в Голлівуді.

«Важко не дивитися на себе і не судити себе, дивлячись на інших», — пояснювала знаменитість.

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У 2014 році Камерон Діас зникла з поля зору і зосередилася переважно на сімейному житті. Саме це дозволило їй прийняти себе замість того, щоб постійно турбуватися про свою зовнішність.

Сьогодні зірка вважає, що догляд за шкірою — найменша з її турбот. Вона знаходить час для сім'ї зранку і зосереджується на важливих для неї речах. Зрештою, вона подобається собі і не намагається відповідати очікуванням інших.

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Цікаво, що пропуск вмивання, особливо вранці, насправді може мати певні переваги. Сальма Гаєк робить так само. Актриса зізналася, що це був секрет краси її бабусі.

Використання засобів для вмивання одразу після пробудження може призвести до сухості шкіри, особливо в холодні місяці. Звичайно, це не означає, що порада спрацює для всіх.

Раніше повідомляли, що Камерон Діас побувала на шоу Тейлор Свіфт в один день з Меган Маркл та кінозіркамии Шарліз Терон і Ченнінг Татум.

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