Якщо Сполучені Штати Америки з якихось причин не зможуть надати допомогу Україні, в інтересах Європи почати купувати озброєння у США та передавати його Україні. Про це у коментарі Guildhall сказав депутат парламенту Великобританії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг.

ВІДЕО ДНЯ

«Я вважаю, що думка американців про те, що Європа, включаючи Велику Британію, недостатньо дбає про свою безпеку, не зовсім безпідставна. І також те, що безпека України — це спочатку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи переможе росія Україну і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому, якщо США з якихось причин не в змозі надати гроші, то купити озброєння і відправити його в Україну зі США, я вважаю, що дуже важливо», — заявив політик.

Він нагадав, як Великобританія під час Другої світової війни купувала у США озброєння.

«Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але з іншого боку ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібне було озброєння, яке вони виробляли. Без цього ми б не змогли воювати», — зазначив парламентар.

РЕКЛАМА

Він назвав фінансування закупівель озброєнь розумним вчинком.

«У переважній більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, з погляду Польщі і так далі, для них важливо, щоб Україна була захищена», — додав Джейкоб Ріс-Могг.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна має готуватися до війни з росією.

А австрійський генерал Петер Ворхофер назвав ризик прямої конфронтації між росією та Європою дуже високим.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook