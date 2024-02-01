Ризик прямої конфронтації між росією і Європою високий: які аргументи навів австрійський генерал

Коли йдеться про безпеку в Європі, австрійські політики та представники оборонного відомства Австрії малюють похмуру картину. В аналітичному документі «Risikobild 2024 — Welt aus den Fugen» йдеться про ризики для альпійської республіки і Європи в найближчі 12−18 місяців.

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Згідно з документом, рівень загрози є високим: передбачається, що нинішній військовий «безлад» триватиме щонайменше ще два десятиліття. За словами генерал-майора Петера Ворхофера, керівника Управління оборонної політики та міжнародних відносин Федерального міністерства оборони, ризик прямої конфронтації та ескалації між росією і Європою вважається «дуже високим». Він очікує побачити «гібридну війну» вже у 2024 році. Для Австрії це може означати, що ризик порушення ланцюгів постачання, кібератак і дезінформаційних кампаній зросте вже цього року, пише t-online.

На презентації звіту експерт заявив, що глобальні військові конфлікти матимуть дедалі більший вплив. На його думку, причиною цього є те, що війна повертається як вимір політики. У світі з'явилися нові сили з великою часткою впевненості в собі, які також хочуть відстоювати свої інтереси через війну і за допомогою зброї.

На думку Петера Ворхофера, мирні переговори щодо війни в Україні наразі провалюються, оскільки основні фактори — територія та гарантії безпеки — є «нереалістичними». Крім того, найважливіші військові фактори — сила, простір, час і технології — наразі не дають жодній зі сторін надзвичайної переваги. Ворхофер припускає, що існує висока ймовірність потужної регіональної гібридної війни у 2024 році.

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«Гібридна війна означає, що військові дії відбуваються не лише відкрито на полі бою чи фронті, але й в інших місцях — за межами території воюючих сторін. Дії, як правило, приховані, і диверсії є одним із засобів, які можуть бути використані за межами України», — наголосив він.

Експерт також вважає кібератаки серйозною загрозою. Інформаційне суспільство стало прибутковою мішенню для гравців у цій сфері. Кіберпростір є надзвичайно цінним для військових цілей. Звідси ж випливають і дезінформаційні кампанії.

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«Ніколи ще не було так дешево і ніколи не було так легко генерувати синтетичний контент, — сказав Ворхофер. — Саме тому інформаційне середовище стало військовою сферою. Було б надзвичайно незвично, якби ці речі не вступили в гру в супервиборчий 2024 рік, коли вибори не лише в ЄС і США, але, перш за все, в росії».

Раніше британський генерал Сандерс терміново звернувся до нації через загрозу з боку рф. Тим часом США повертають ядерну зброю у Великобританію.

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