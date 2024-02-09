Аномальне тепло та крижаний дощ: середземноморський циклон зіпсує українцям погоду у вихідні

В Україні на вихідні очікується аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу та туманами. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Внаслідок активного надходження теплого середземноморського повітря, у більшості областей України очікуються аномально високі значення температури, особливо у західних та південних регіонах. Крім того, малорухомий теплий фронт, який повільно просуватиметься у північному напрямку, спричинить помітне погіршення погодних умов у західних, північних, центральних та східних областях. Пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Також виникнуть сприятливі умови для ожеледі і туманів. Водіям та пішоходам слід бути особливо уважними!» — написав він.

Субота, 10 лютого:

У західних областях протягом доби пройдуть невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах та на Поліссі з мокрим снігом. Місцями ожеледь, туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С; на Прикарпатті вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У північних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С. У центральних областях вночі пройдуть опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу, вдень переважно дощ. Подекуди тумани, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +1…+11 °С.

У південних областях та у Криму переважно без опадів. Подекуди тумани. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. У східних областях протягом доби пройдуть помірні опади у вигляді снігу, дощу та льодяного дощу. Місцями ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

Неділя, 11 лютого:

У західних областях пройде місцями невеликий дощ. Можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С. У північних областях вночі пройде сніг із переходом у дощ, місцями ожеледь. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С. У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. У східних областях вночі пройде дощ та льодяний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +2…+11 °С.

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Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує температурні контрасти в межах України на вихідних.

«Так буде й завтра. 10-го лютого вночі на крайній півночі, наприклад, буде до 3−5 градусів морозу, а вдень на півдні Одещини до +19 градусів. Лютий завжди відзначався дуже активною, нестабільною погодою — бо ж перехідний від зими до весни) Так ось. 10-го лютого в Україні вночі очікується 0−5 градусів морозу, на півдні та заході +1+8 градусів. Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході +4+11 градусів, на північному сході місцями -1+2 градуси, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12+19 градусів! Переважатиме волога погода (атмосферні фронти), пройдуть дощі, на півночі мокрий сніг, у південній частині завтра якось обійдеться без опадів. 11-го лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться. У Києві завтра мокрий сніг з переходом у дощ, вдень +3 градуси. У неділю в столиці без опадів, потепліє до +6, у понеділок до +12 градусів!» — написала вона.

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За прогнозом Діденко, найближче відчутне похолодання буде з 15-го лютого. Вночі буде до -1−5 градусів, вдень близько нуля градусів.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 7 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.

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«Максимальна температура повітря досягла 9,7°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2004 року. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2004 року на 0,4°С, а кліматичну норму — на 10,5°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню», — повідомили в обсерваторії.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно бабак Тимко III навіщував, що весняна погода прийде в Україну за шість тижнів.

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