Початок робочого тижня в Україні, як і попереджали синоптики, буде досить складним — протягом понеділка, 5 лютого, у більшості областей очікується сильний вітер, атмосферни фронти з дощами та мокрим снігом. Пориви північно-західного вітру досягатимуть 15−20, подекуди навіть 25 метрів за секунду.

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Втім, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, температура повітря буде досить високою, протягом дня +3+9, на півдні до +12 градусів.

У Києві очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 17−22 метрів за секунду. Йтиме дощ, змішуватиметься із мокрим снігом. Вночі в столиці +2, вдень +5 градусів.

6 лютого вітер стихне, опади послабнуть, але буде хмарно.

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«Чудове весняне тепло завітає, орієнтовно, 10, 11, 12 лютого, передбачається до +10+15 градусів. Проте не забуваємо — ще панує лютий, тому таке потепління ще може чергуватися із похолоданням», — додала вона.

В Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпечності: 5 лютого в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 17−22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

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Про те, якою буде погода на поточному тижні, розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

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За його прогнозом, завдяки інтенсивному надходженню теплого і вологого повітря середземноморського та атлантичного походження, температурне тло в нашій країні очікується аномально високим. У південних та західних областях не виключені добові рекорди максимальної температури, особливо у другій половині тижня. Крім того, практично щодня атмосферні фронти і циклональна діяльність забезпечуватимуть нас опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На початку тижня також помітно посилиться вітер західної чверті з поривами місцями до 20 — 22 м/с.

У понеділок, 5 лютого, у більшості областей України пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер західної чверті, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С; у південних областях та у Криму вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С.

У вівторок, 6 лютого, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних та південних областях помірні опади переважно у вигляді дощу. У північних та східних регіонах на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень 0…+5 °С. У західних та південних областях вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, на Одещині +11…+16 °С.

У середу, 7 лютого, вночі у центральних, північних та східних областях, вдень у північних та західних регіонах пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на півночі Лівобережжя −4…+1 °С; вдень +6…+11 °С, у південній половині +11…+16 °С.

У четвер, 8 лютого, у більшості областей, окрім південної частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 °С, у південних та східних областях +2…+7 °С.

У п'ятницю, 9 лютого, вночі у західних та південних областях, вдень на більшій частині країни очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень у північних та східних областях −1…+4 °С, на решті України +3…+8 °С, у південній половині та на Прикарпатті +10…+15 °С.

У суботу, 10 лютого, у північних та східних областях невеликий сніг, дощ, місцями ожеледь. На решті України без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на півночі Лівобережжя −3…+2 °С; вдень +5…+10 °С, у західних, центральних та південних регіонах +12…+17 °С.

У неділю, 11 лютого, в Україні переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С, на Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями +15…+20 °С.

Нагадаємо, що днями бабак Тимко III навіщував, що весняна погода прийде в Україну за шість тижнів.

Фото Pixabay

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