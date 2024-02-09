Експерт розповів які інформаційні кампанії запускає Кремль на фоні кадрових перестановок в Україні

Росія може скористатися політичною «турбулентністю», що виникла в Україні через відставку Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Кремль готує нові інформаційно-психологічні операції, зокрема — спрямовані проти представників влади та регіональних лідерів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Володимир Цибулько.

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«Загалом скидається на те, що москва планує провести кампанії з дискредитації небезпечних для себе фігур в Україні одразу на трьох рівнях — центральному, регіональному та міжнародному. На центральному рівні цілями будуть такі постаті, як голова СБУ (можливо, ГУР, інших силових органів). На регіональному — місцеві патріоти, передусім — в областях, стосовно яких рф має амбіції на найближчу перспективу (Харків, Дніпро, Запоріжжя). Окрема кампанія буде розгорнута для європейської та американської аудиторій — з метою поставити під сумнів подальшу підтримку України», — зазначив політичний експерт.

Як приклад Володимир Цибулько навів нещодавній пропагандистський фільм телеканалу Міноборони РФ «Звєзда», у якому росіяни поширювали фейки про голову Служби безпеки України Василя Малюка.

«Нібито Малюк колись „покривав“ незаконний видобуток бурштину на Житомирщині (пропагандистське „кіно“ навіть назвали „Янтарный генерал“). Про це з розумним виглядом розповідають такі „експерти“ як близнюк шарікова Царьов та інший український зрадник Руслан Калинчук — колишній пропагандист так званої „УПЦ“ московського патріархату», — написав Цибулько.

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У пропагандистському фільмі згаданий і відомий дніпровський меценат, президент Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Олександр Петровський. Його росіяни «звинувачують» у причетності до отримання українською церквою Томосу про автокефалію. Атаку на Петровського політолог вважає елементом російської кампанії з дискредитації регіональних патріотичних еліт сходу України.

«Синхронно з появою московського «фільму» днями у Дніпрі відбулися дивні мітинги з ознаками проплаченості, де просувалися тези, ідентичні російській пропаганді, зокрема — стосовно Олександра Петровського. І це — під час війни у де-факто прифронтовому місті. Причому схоже на те, що все робиться за підтримки місцевої влади, а також — із розконсервацією місцевих «консерв» — так званих «активістів», — наголосив експерт.

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Володимир Цибулько додав, що головна мета кремля — це «запустити в Україні дестабілізаційні процеси», або, щонайменше — усунути патріотичних діячів.



Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський відправив у відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце голова держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського, що раніше командував українськими військами на східному напрямку. 9 лютого Зеленський присвоїв Залужному звання «Героя України».

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