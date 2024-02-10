Безус забив 11-й м'яч у сезоні і став найкращим бомбардиром команди (відео)

Ексфутболіст збірної України Роман Безус, який оформив хет-трик у єврокубках, допоміг «Омонії» відсвяткувати перемогу в домашньому матчі 24 туру чемпіонату Кіпру проти «Анортосіса».

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На 73-й хвилині 33-річний півзахисник, котрий вийшов на заміну після перерви, смачно приклався до м'яча з меж штрафного майданчика та встановив остаточний рахунок у поєдинку — 3:1 (Стемпіньські, 47, Кулібалі, 62, Безус, 73 — Макун, 73).

Зазначимо, що Безус із 11 голами (5 — у чемпіонаті Кіпру та 6 — у єврокубках) і 8 гольовими передачами — найкращий бомбардир «Омонії» в поточному сезоні.

Що ж до турнірного становища, то команда з Нікосії з 45 очками посідає четверте місце, поступаючись одним пунктом АЕКу, п'ятьма — «Арісу» та сімома — АПОЕЛу (у всіх суперників команди українця — по грі в запасі).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус завоював у складі «Омонії» Кубок Кіпру.

Фото ФК «Омонія»

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