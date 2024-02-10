Має дурну рису: шаманка прокоментувала призначення нового головнокомандувача

Рішення президента Володимир Зеленського змінити Валерія Залужного на посту головнокомандувача ЗСУ на Олександра Сирського не можна оцінювати однозначно, адже у нового головкома є і перемоги, і талановиті рішення.

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Таку оцінку Сирському дала на каналі «Прогноз» шаманка Сейраш.

В той же час генерал Сирський звик воювати значними ресурсами — великою кількістю особового складу та техніки, на що Україна на данному етапі не завжди може розраховувати.

«У нас, на жаль, немає стільки ресурсу, скільки би хотілося панові Сирському, який звик воювати великою кількістю ресурсу. Те, що я бачу, я не вважаю це рішення достатньо коректним. Так, у Сирського є перемоги, безумовно, у нього є талановиті рішення, не можна казати, що ні. Але у нього є дурна риса — хоче багато ресурсу, а його немає», — говорить тарологиня.

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Вона порівнює ситуацію з висловом із старого анекдоту: «кожна дурепа може приготувати обід з повним холодильником, а ти приготуй з пустим».

«І от у нас пустий холодильник, а пан Сирський звик воювати з повним холодильником. І от тут от починається проблема», — пояснює шаманка.

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Через призначення Сирьского методи ЗСУ, на думку Сейраш, стануть агресивнішими.

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«Я так розумію, у нас якісь мобілізаційні штуки, які й без того були агресивні, тепер стануть взагалі якісь звірячі», — вважає вона.

В той же час для ворога, вважає Сейраш, призначення Сирського — погана новина, бо цей генерал відстоює більш агресивні методи ведення війни — ресурсні, але більш агресивні. І для росіян це не добра новина.

Відзначимо, що окрім заміни Головкома Зеленський повністю змінив і склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

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