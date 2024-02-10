Може проникати смерть: чому потрібно на ніч закривати вікна шторами або фіранками

Багато людей, особливо ті, хто живе на верхніх поверхах, взимку не закривають вікна шторами чи гардинами, вважаючи, що «ніхто і так не зазирне».

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В той же час екстрасенси та фахівці, які працюють з різними видами енергетики, наполягають, що вікно в жодному разі не повинно бути «голим», без штор, фіранок або жалюзі — як очі без повік та вій. Вікно — це символ захисту та спокою, символ усамітнення та особистого існування, символ відпочинку. З давніх-давен вікна відкривали на сході сонця, щоб впустити в будинок енергію життя, пише Ukr.Media.

Можна і не на сході, але вранці слід обов'язково розсунути штори. Навіть якщо у сутінках ви почуваєтеся затишніше, ранкове сонце і його живе світло має проникнути у ваше житло.

Світло не повинно бути спотворене брудним склом, тож вікна треба помити. Адже вікно — це ще й символ свідомості. Чиста свідомість, ясний розум — це чисте вікно, через яке проникає в нас божественне світло Розуму та здорового глузду. Нам простіше буде приймати правильні рішення та бачити речі у їхньому справжньому світлі. Менше стане брехні та обману.

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За старих часів на підвіконня клали «магічні кулі», або розвішували їх на вікнах.

«Магічні кулі» знайти дуже просто — це скляні блискучі кулі з петелькою для нитки. Ми їх досі використовуємо для прикраси ялинки. Ялинкові кулі цілком підійдуть.

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Ці кулі відбивали недобрі погляди та напади злих духів. Але якщо куль немає, чисто вимите і протерте вікно теж має здатність відображення. І можна дивитися у вікно вдосвіта, — це додасть життєвих сил і бадьорості тим, хто ослаб і стривожений.

А от уночі вікно ставало джерелом небезпеки. У Книзі Єремії написано, що смерть проникає крізь вікна. На ніч вікна належало зачиняти, закривати віконниці (раніше віконниці були потрібні заради безпеки). Зараз можна закрити штори або опустити жалюзі. Було заведено хрестити вікна на ніч, «захрещувати» від злих людей та нечистої сили.

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Дехто малював на вікнах хрест крейдою чи фарбою, — особливо у важкі та небезпечні часи. Так створювали захист будинку. Пригадайте смужки паперу, наклеєні навхрест у війну на вікнах будинків. Ці смужки оберігали вікна під час бомбардувань, але водночас самі були символом захисту.

Особливе значення ці предостороги отримують у наші часи, коли через вікно можуть прилетіти уламки збитих «шахедів».

Сама віконна палітурка, яка була раніше в чотиричастинному вікні — це символ хреста, символ захисту. Наразі вікна стали іншими у багатьох, символ хреста зник. Якщо ви відчуваєте таку потребу, намалюйте хрест самі, поверніть його стародавню символіку.

Через вікно іноді виносили небіжчиків, щоби смерть не повернулася до будинку. Виносили з вікна і слабеньких дітей, — подавали до рук родичу, — так теж обманювали смерть, вважалося, що винесена з вікна дитина проживе довге життя. А ось висовуватися з вікна та розмовляти — вважалося небезпечним.

Той, хто розмовляє, висунувшись із вікна, впускає в будинок зло і випускає щастя та достаток, так вважалося. Як не можна розмовляти на порозі — так не можна кричати з відчиненого вікна, адже порушується захист будинку.

І відкрити вікно хоча б раз на сході сонця — це також корисно. Сонячні промені зміцнять сили та захист, додадуть відчуття щастя.

Нагадаємо також, що 10 лютого у світі зустріли Новий рік за Східним календарем, і у свої права вступив могутній Зелений Дерев'яний Дракон, який обдарує золотом із царською щедрістю кілька знаків Зодіаку.

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