Це допоможе вам худнути під час сну: експерти про корисні звички

Порушення сну може свідчити про те, що ваш організм змушує вас запасати жир. Отримайте спокійний сон і спаліть більше калорій за допомогою цих порад від експертів, пише today.com.

Перший крок до оптимізації сну для схуднення — це його достатня кількість. Він необхідний для нормального функціювання гормональної та імунної систем організму. Мозок, який мало спить або сонний, — це голодний мозок. Поганий сон призводить до збільшення ваги. Середньостатистичній дорослій людині потрібно спати від семи з половиною до дев'яти годин.

Кардіотренування — це чудово, і є багато вагомих причин, чому вони мають бути частиною загального фітнес-плану. Але силові тренування теж потрібні, особливо для тих, хто хоче скористатися перевагами нічного схуднення. Це пов'язано з тим, що силові тренування продовжують спалювати калорії також і після їхнього завершення. Відвідування спортзалу після роботи або навіть просте силове тренування вдома може підтримувати організм у режимі спалювання калорій протягом усієї ночі, навіть після сну. Пара гантелей або еластична стрічка поруч із ліжком — гарне візуальне нагадування про те, що потрібно займатися силовими тренуваннями для всього тіла щонайменше тричі на тиждень. Працюйте над великими м'язами, такими як сідниці та ноги, а також над руками, спиною та пресом.

Робіть вправи з власною вагою. Не маєте доступу до спортзалу чи гантелей? Можна використовувати вагу власного тіла для силових тренувань. Зробіть 10 присідань перед сном, а потім потримайте «планку» 30 секунд. Або спробуйте ходити навколо будинку з випадами при кожному кроці, а потім робити віджимання на колінах протягом 5 хвилин перед тим, як лягти спати.

Вам не обов'язково відмовлятися від щоденної прогулянки на користь силових тренувань, просто візьміть із собою пару гантелей вагою від 1 до 3 кілограмів або прикріпіть пару обважнювачів на щиколотках, щоб перетворити прогулянку на силове і кардіотренування одночасно.

Щоб схуднути під час сну, спробуйте також позбутися нічника. Дослідження показують, що світло перед сном може пригнічувати вироблення мелатоніну, а сон з увімкненим світлом впливає на циркадну регуляцію метаболізму, збільшуючи ризик набору ваги. Тож вимкніть телевізор, телефон і всі приліжкові світильники, а також подумайте про те, щоб придбати світлонепроникні штори, які не пропускатимуть світло ззовні.

Велика вечеря перед сном забирає енергію організму на перетравлення їжі замість того, щоб очищатися від токсинів і підзаряджатися. Тому вечеря має бути скромніша, а сніданок — більш ситним. Перекуси залиште на ранок і день. Нещодавнє дослідження показало, що люди, які поїли пізно ввечері, розщеплювали менше жиру, ніж ті, хто з'їв таку ж кількість калорій на початку дня. Тож вечеряйте легко та невеликими порціями, але не лягайте спати голодними.

Раніше доктор Ніл Полвін, лікар з довголіття та регенеративної медицини, розповів, що недостатність сну ще й змусить вас старіти швидше.

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