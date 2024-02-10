Знижка на комуналку у розмірі 75% від суми в квитанції: хто має право на отримання

Навіть в умовах війни деякі українці змушені витрачати більше грошей на оплату комунальних послуг — іноді навіть не своїх.

При цьому не всі знають, що деякі категорії населення мають право на пільги при оплаті комунальних послуг, отримавши які, зможуть платити всього 25% від суми у квитанції.

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Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Зокрема, знижку у 75% на сплату комуналки можуть отримати українці, які підпадають під одну із наступних категорій:

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учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи з числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу.

Крім того, на пільгу мають право колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Як оформити пільгу

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Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.

Нагадаємо, що ще одним «лайфхаком», який допоможе суттєво збільшити суму доходів, може стати збільшення суми отримуваної пенсії — для цього експерт назвали чотири легальних інструменти.

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