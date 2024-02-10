«Відбиття агресії від кого?»: у Космачі на Прикарпатті місцеві дорікали військовим відсутністю війни в Україні та незаконною мобілізацією (відео)

Після інциденту у селі Космач Івано-Франківської області, де місцеві побили жінку та її дитину, тому що їм здалось, що вона шпигунка «військкомів», знов виник скандал на сході мешканців села. Люди кричали на військових, висловлювали своє невдоволення запровадженням воєнного стану та мобілізацією.

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СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

«Управління вивчає обставини інциденту, що відбувся у селищі Космач Косівського району Івано-Франківської області. Зокрема, мова йде про факти ймовірного перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України, у межах якого буде надана правова оцінка діям учасників інциденту»,— цитує Бліц-Інфо речницю СБУ в Івано-Франківській області Марію Римар, яка додала, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ України карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 6 лютого у селі Космач селяни побили немісцеву жінку та її доньку, бо вважали, що вони приїхали «здавати» чоловіків у ТЦК. Як наслідок — у жінки струс мозку, а в дитини перебитий ніс.

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Усе почалося через дописи в соцмережах про те, що нібито у село «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей». Натовп, який перекрив дорогу, запідозрив водійку авто Іванну Ванджурак в шпигунстві на користь ТЦК. У поліції, яка приїхала за викликом потерпілої у Космач, повідомили, що місцеві отримали неправдиву інформацію, тому перекрили дорогу, щоб не пропустити автівки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. За цією статтею, хуліганкам світить обмеження волі на строк від 4 до 5 років.

Поскаржились в поліцію і «захисниці» чоловіків від мобілізації в ЗСУ. Вони подали заяву до поліції про «приниження честі та гідності» через опубліковане у соцмережах відео

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Про це повідомили hromadske в поліції Івано-Франківської області. Там зареєстрували і перевіряють дві заяви від жителів Космача. Одна з них — від місцевої жительки. Вона заявила, що Іванна Ванджурак, яку натовп зупинив у Космачі у пошуках людей, пов'язаних із працівниками ТЦК, наїхала їй машиною на ногу.

Друга заява — колективна. Люди скаржаться, що саме відео сутичок, яке у соцмережі опублікувала Ванджурак, принижує їхню честь та гідність, а не ухиляння місцевих мешканців від обов’язку захищати Україну, яка потерпає від російської агресії.

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Виглядає так, що в Космачі про це не знають. Про це свідчить зустріч представників ТЦК з місцевими мешканцями, яка відбулась після інциденту з Іванною Ванджурак і яку зафільмував кореспондент «Телеграфа» Ян Доброносов.

Як можна побачити на кадрах з місця подій, мешканці Космача обурені мобілізацією та досить агресивно доводили свою позицію до співробітників ТЦК. Зокрема, вони незадоволені «неконституційними» указами про воєнний стан, тим, що на війні не воюють депутати, а також тим, що в Україні не оголошено війну і тому вони «не знають від кого захищати країну».

«У нас оголошено війну в Україні? Відбиття агресії від кого? Від вас самих? Ми не розуміємо, від кого. Чому людей забирають? Ось такі куркулі, які мають досвід військовий — туди (звертались до військових чоловіки і жінки, що були присутні на зустрічі. — Авт.), а ми за вами… Не прикривайтесь простим народом. Вперед! Починайте з себе. А ми за вами… Не робіть, що Космач не воює. Тому що наші хлопці воюють, захищають, стоять і віддали своє життя… Що ви людей дурите? Наскільки за законом може вводитися воєнний стан? На 30 днів чи на 90? А скільки його продовжили?» — такі аргументи виклали військовим мешканці Косача з «честю і гідністю».

А на відповідь представника ТЦК про те, що в Україні зараз запроваджено правовий режим воєнного стану, який оголошується у разі потреби відбиття агресії, що зараз і здійснюється, натовп почав кричати «Ганьба».

Не складно уявити, що міжнародну правову норму про те, що стан війни оголошує агресор, а не її жертва, яка для самозахисту впроваджує воєнний стан, жителі Космача так само заповзято назвуть ганьбою.

Але варто зазначити, що правоохоронці також розслідують непоодинокі випадки перевищення службових повноважень співробітниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки військових. Наприклад, нещодавно на Львівщині працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

А на Закарпатті п’яний військком побив жінку на очах її чоловіка, до речі, військового.

Фото «Телеграф»

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