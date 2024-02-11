Перша половина тижня 12−18 лютого очікується у більшості областей, як і раніше, не за сезоном теплою, особливо у південних та західних областях.

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Однак, як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, ближче до наступних вихідних до країни з північного сходу надійде морозне повітря. Тож вже з п'ятниці, 16 лютого, помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. Дискомфорту також додасть поривчастий східний вітер.

У понеділок, 12 лютого, в усій Україні очікується аномально тепла погода. Подекуди тумани. Вдень пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мряки. Вітер південний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°С, вдень +6…+11°С; у південних та західних областях вночі +7…+12 °С, удень +12…+17 °С.

У вівторок, 13 лютого, у більшості областей України пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°С, удень +7…+12°С, на півдні до +16°С.

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У середу, 14 лютого, у західній частині без істотних опадів, на решті країни невеликі, подекуди помірні дощі, на крайній півночі з мокрим снігом. Подекуди тумани. Вітер північно-західний, 7−12 м/с; у східних, Сумській областях та на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +4…+9°С; на південному сході вночі +6…+11 °С, удень +10…+15 °С; у західних областях вночі −3…+2°С, удень +1…+6°С.

У четвер, 15 лютого, у західних областях без істотних опадів на решті території України пройдуть помірні дощі з поступовим переходом у сніг. На Півночі Лівобережжя слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у північних та східних регіонах східної чверті, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі на півдні +2…+7 °С, на решті країни −3…+2 °С. Вдень у західних та південних регіонах +3…+8°С, у північних та східних областях 0…-5°С.

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У п'ятницю, 16 лютого, у більшості областей, окрім західної частини, пройде сніг, на півдні місцями з дощами. На дорогах північних, центральних та східних регіонів ожеледиця, сніговий накат. Вітер східний, 7 — 12 м/с, на сході, у Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби у північних, центральних та східних областях −5…−11°С, у західних та південних регіонах −2…+3°С, на Закарпатті до +8°С.

У суботу, 17 лютого, у західних областях та Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на решті країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі у північних та східних областях −10…−15 °С, на решті країни −2…−8 °С. Вдень −2…−7 °С, у західній частині та на крайньому півдні −1…+4 °С.

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У неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях −8…−13°С, вдень −2…−7°С. У західних та південних областях протягом доби −3…+2 °С.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха прогнозувала, що у другій декаді лютого спостерігатимуться погодні «гойдалки», а в окремі дні можливі сильні пориви вітру та опади.

Фото Pixabay

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