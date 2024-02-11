Лунін після розгрому «Жирони» відсвяткував 25-річчя у родинному колі: миле відео

Воротар «Реала» та збірної України з футболу Андрій Лунін, який напередодні допоміг Королівському клубу розгромити в чемпіонаті Іспанії «Жирону» (4:0), зробив собі чудовий подарунок до дня народження.

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11 лютого Андрію виповнилося 25 років, і свій ювілей голкіпер відзначає у родинному колі. Лунін поділився в мережі милим відео з маленьким сином, якому у травні виповниться 2 роки.

До речі, партнера по клубу та збірній у коментарях уже привітали Джуд Беллінгем, Лукас Васкес, Тарас Степаненко та інші футболісти.

Додамо, що після перемоги над «Жироною», яка дозволила мадридцям зміцнити лідерство у чемпіонаті Іспанії (5 очок відриву від команди Циганкова та Довбика), воротар прокоментував розгромний успіх своєї команди.

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«Ми домінували всю гру, — заявив Андрій Лунін. — Результат каже сам за себе. Ми повинні продовжувати так само. «Жирона» проводить вражаючий сезон, вони грають дуже добре, їм важко протистояти. Сьогодні гра склалася на нашу користь, але раніше каталонці вражали.

Почуваюся добре, роблю кроки вперед і насолоджуюся Мадридом, стадіоном, усім".

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До речі, вже у понеділок, 12 лютого, Андрію Луніну знову доведеться збиратися в дорогу, оскільки 13 лютого «Реал» гратиме у Німеччині перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Лейпцига».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 2023-го Андрій Лунін у свій день народження став із «Реалом» клубним чемпіоном світу.



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