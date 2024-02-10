У суботу, 10 лютого, на знаменитій арені «Сантьяго Бернабеу» у рамках 24-го туру відбулося протистояння лідерів чемпіонату Іспанії з футболу — «Реала» з Андрієм Луніним у складі та «Жирони», за яку з перших хвилин грали Віктор Циганков і Артем Довбик (обох замінили на 70-й).

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Мадридці, не зважаючи на відсутність чотирьох (!) номінальних центральних захисників, надійно зіграли в обороні і досягли успіху в атаці, здобувши в результаті перемогу з розгромним рахунком — 4:0 (Вінісіус, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61; на 90+1-й хвилині мадридець Хоселу не реалізував пенальті). Як кажуть, в одні ворота.

1:0 Вінісіус (6-а хв.)

2:0 Беллінгем (35-а хв.)

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3:0 Беллінгем (54-а хв.)

4:0 Родріго (61-а хв.)

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Додамо, що «Жирона», що грала в Мадриді без свого головного тренера Мічела, який відбував дискваліфікацію, зазнала другої поразки в сезоні. Причому обидва рази команду українців обіграв «Реал» (у Жироні Королівський клуб розгромив господарів — 3:0).

Становище лідерів: 1. «Реал» — 61 очко (24 матчі); 2. «Жирона» — 56 (24); 3. «Барселона» — 50 (23); 4. «Атлетико» — 48 (23); 5. «Атлетик» — 45 (23).

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До речі, англієць Беллінгем з «Реала» з 16 голами одноосібно очолив список найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії, випередивши Довбика (14).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» розгромив «Барселону» у матчі за Суперкубок Іспанії.

Фото Marca

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