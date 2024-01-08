Ілон Маск вживає наркотики: рада директорів Tesla вкрай стурбована

Повідомлення про вживання наркотиків Ілоном Маском, який не дозволяв ЗСУ використовувати Starlink в Криму, поставило членів ради директорів Tesla Inc. перед дилемою: вони повинні вирішити, що робити з виконавчим директором, який наражає їх та акціонерів на великий фінансовий та юридичний ризик.

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Стаття The Wall Street Journal, що описує історію вживання Маском рекреаційних наркотиків і постійного вживання кетаміну, є останнім у довгій низці випробувань для ради директорів, що складається з поплічників генерального директора, які менш ніж пів року тому погодилися повернути 735 мільйонів доларів для врегулювання судового позову, в якому стверджувалося, що вони надмірно компенсували собі кошти.

Минулого року акціонери висловили невдоволення радою директорів через планування наступництва Tesla і звинуватили Маска в тому, що він відволікається на свої зобов'язання перед іншими компаніями.

Його хаотичне поглинання у 2022 році Twitter Inc., компанії соціальних мереж, яку він перейменував на X Corp., призвело до того, що ринкова капіталізація Tesla втратила 672 мільярди доларів того року.

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До цього директори виходили з судових процесів, пов'язаних із приреченою на невдачу спробою Маска зробити Tesla приватною компанією у 2018 році, а також із тим, що він назвав дослідника печер, який брав участь у порятунку молодіжної футбольної команди в Таїланді того року, педофілом.

Вони також дали свідчення в судовому процесі, пов'язаному з компенсаційним пакетом у 55 мільярдів доларів, який вони організували для Маска в 2018 році, і в судовому процесі, що оскаржує придбання Tesla за 2,6 мільярда доларів компанії SolarCity, постачальника електроенергії, який перебуває в скрутному становищі, і яким керують двоюрідні брати Маска, пише Bloomberg.

Звіт журналу, в якому йдеться про те, що Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках, — це навіть не перший дотик правління Tesla до питань, пов'язаних із наркотиками. Через кілька тижнів після того, як у серпні 2018 року New York Times повідомила, що директори висловили занепокоєння з приводу вживання Маском снодійного, він затягнувся марихуаною в подкасті коміка Джо Рогана.

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Рада директорів Tesla вжила мінімальних заходів після цих епізодів. Вона замінила Маска на посаді голови і призначила двох нових незалежних директорів, як того вимагає врегулювання звинувачень у шахрайстві, висунутих Комісією з цінних паперів і бірж США. За словами Стівена Даймонда, який викладає курси з корпоративного управління на юридичному факультеті Університету Санта-Клари, компанія може зіткнутися з новими судовими розглядами щодо вживання Маском наркотиків.

«Це дасть зброю адвокатам колективних позовів від імені незадоволених акціонерів Tesla, якщо вони зможуть пов'язати докази вживання наркотиків з його фактичною роллю як керівника, — сказав Даймонд. — Рада директорів Tesla зобов'язана розібратися в тому, що тут відбувається».

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Хоча вживання Маском наркотиків може завдати шкоди іншим його підприємствам — зокрема, Space Exploration Technologies Corp., підряднику уряду США, — він отримує більшу частину своїх статків від Tesla, ніж від будь-якої іншої компанії. Його акції та опціони на акції, що підлягають виконанню, коштують 97,6 мільярда доларів, або близько 44% від його статків у 219,4 мільярда доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Найдовше на посаді директора Tesla перебувають 52-річний Ілон Маск та його молодший брат Кімбал — обидва вони входять до складу ради директорів з 2004 року. Переобрання Кімбала до ради директорів в останні роки викликало спротив з боку інвестора, який критикував відсутність у нього відповідного галузевого досвіду, а також радника, який занепокоєний об'єктивністю.

Єдиним директором у раді директорів з відносно тривалим терміном повноважень є Робін Денголм, яка приєдналася до ради у 2014 році і стала її головою у 2018 році.

Чотирма іншими директорами Tesla є:

Джеймс Мердок, колишній генеральний директор 21st Century Fox, призначений у 2017 році;

Кетлін Вілсон-Томпсон, колишній керівник відділу кадрів Walgreens Boots Alliance Inc., яка приєдналася до ради директорів у 2018 році;

а також Джо Геббіа та Джей Бі Страубел, які були обрані до ради директорів у минулому році. Геббіа був співзасновником Airbnb Inc., а Страубел є співзасновником Tesla.

Хоча директори Tesla отримують хорошу винагороду, бути членом ради директорів іноді буває ризиковано. У квітні 2020 року компанія повідомила, що вирішила не продовжувати поліс відповідальності директорів і посадових осіб через високі страхові премії, які запропонували страховики. Ілон Маск погодився особисто забезпечити покриття, яке, на думку ради директорів, не вплине на їх незалежне судження.

За словами Джина Мюнстера, керуючого партнера Deepwater Asset Management, повідомлення про вживання наркотиків Ілоном Маском може тимчасово вдарити по акціях Tesla. Але ті, хто витримав витівки генерального директора, були винагороджені — акції злетіли на 1,168% після того, як Маск публічно викурив марихуану у вересні 2018 року.

«Невеликий відсоток інвесторів продасть свої акції протягом наступного тижня і чинитиме певний тиск, — сказав Мюнстер. — Більшості інвесторів буде байдуже, тому що це підпадає під категорію, що якщо ви хочете отримати прибуток від Ілона, вам доведеться миритися з його суперечностями».

Сам Ілон Маск відповів на публікацію твітом в Х. Він заявив, що за останні три роки вибіркові тести не виявили у його організмі навіть слідів наркотиків чи алкоголю.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск взявся просувати теорію змови, яка звинувачує Клінтонів та інших відомих демократів у педофілії.

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