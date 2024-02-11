У ПФУ розповіли, за що українці можуть втратити частину пенсії
Ненадання своєчасної інформації, яка впливає на виплату пенсії, може закінчитися тим, що пенсіонер буде змушений повертати певні суми державі. Як це, наприклад, це було у Запоріжжі, де чоловік отримував пенсію з інвалідності, судово-медична комісія позбавила його інвалідності, але він продовжував отримувати виплату. Відбувся суд, який став на бік ПФУ.
«Зміна обставин, які впливають на розрахунок пенсійної виплати — інформація, яку необхідно своєчасно повідомляти органам Пенсійного фонду України. За її відсутності можливі нарахування і виплата зайвих коштів, які неодмінно доведеться повертати», — зазначають у Пенсійному фонді та розповідають, про які саме обставини йдеться.
До них відносять:
- Працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю за умови неподання або несвоєчасного подання такої інформації. За відсутності таких даних здійснюються законодавчо не передбачені за цих умов перерахунки пенсійних виплат у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- Працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії, оскільки у такій ситуації особа не має права на цю пенсію;
- Зміна місцевості проживання (мешканці гірських районів (20% надбавка до загального розміру пенсії), радіоактивно забруднених територій отримують спеціальну надбавку до пенсії, виплата якої при виїзді в іншу місцевість буде припинена);
- Зміна статусу (позбавлення статусу ветерана війни певної категорії тощо);
- Зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена. У разі відсутності інформації про працевлаштування, надбавка упродовж певного часу виплачується, проте після встановлення зазначеного факту особа повинна буде повернути надміру отриману суму);
- За умови дострокового припинення навчання або переведення з денної його форми дитиною померлого годувальника до 23 років втрачається право на відповідний вид пенсії.
Також до переплати може призвести:
- Надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу;
- Одночасне отримання надбавки на утриманця та пенсії у зв’язку з втратою годувальника на цю ж дитину;
- Зняття пенсійних коштів в банківській установі після смерті пенсіонера тощо.
«Відповідно до статті 50 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, суми пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживання з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних, можуть бути повернені добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду», — зазначають в ПФУ та додають, що одночасно з пенсії можуть утримуватися декілька відрахувань, але їхня загальна сума не може перевищувати 50% або 20% від розміру пенсії, залежно від виду стягнення.
Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому деяким пенсіонерам не надходять гроші на банківські картки. Йдеться про пенсіонерів-переселенців, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, що не користуються своєю банківською карткою протягом 6 місяців і по такій картці немає руху коштів. В такому випадку пенсія нараховується, але гроші не надійдуть на картку до моменту зʼясування обставин і проходження фізичної ідентифікації. Це можно зробити як особисто, так і за допомогою відеозв'язку.
Фото Pixabay118
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