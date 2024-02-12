Нічна атака ворога: на півдні внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на об’єкті інфраструктури

В ніч на понеділок, 12 лютого, на півдні України силами та засобами протиповітряної оборони було збито 5 ворожих дронів-камікадзе типу «шахед».

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Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Також відомо, що внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на об'єкті інфраструктури.

«Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

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Військові зазначили, що в зоні своєї відповідальності збивали російські ударні дрони у двох областях: Миколаївській та Вінницькій. У першій були ліквідовані чотири «шахеди», а в іншій — один.

В Силах оборони півдня додали, що ніхто з людей не постраждав.

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Загалом ворожу дронову атаку на півдні країни відбивали протягом понад 3,5 години.

Де саме сталася пожежа, у повідомленні військових не уточнюється.

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Зазначимо, що цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет — війська рф вчергове запустили «шахеди» в бік України.

Пізно ввечері 11 лютого під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів уже вранці глава ОВА Сергій Лисак, в результаті на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку вже загасили. Без світла у Павлоградському районі залишаються майже 30 тисяч абонентів, а без води в Тернівці — 10 тисяч.

У Харкові також ввечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Нагадаємо, що вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 «шахедами», керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збилі 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

Фото t. me/synegubov/

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