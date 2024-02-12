Еммануель Макрон відкладає свій візит до України: в чому причина

Президент Франції, який критикує Німеччину і анонсує 50 французьких крилатих ракет SCALP щомісяця, не приїде до України 13 і 14 лютого, як планувалося. Єлисейський палац обґрунтовує перенесення візиту, зокрема, міркуваннями безпеки. Це викликає багато запитань серед французьких державних службовців та бізнесменів, а також українських дипломатів, пише Challenges. Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали, що росія нарощує свої зусилля з підриву підтримки Києва з боку Франції.

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Все було добре організовано. Еммануель Макрон мав відвідати Одесу, символічний візит до міста, частково побудованого французами, перед тим, як вирушити до Києва. На порядку денному також була важлива економічна складова, пов'язана з відновленням країни, з оголошенням про створення фонду в розмірі 200 млн євро, який буде переданий на цивільні проєкти, що реалізуються французькими МСП. Очікувалося, що глава французької держави також офіційно оголосить про призначення Французького агентства розвитку (AFD) координатором французької допомоги Україні.

Французько-українська ділова рада Medef International, яка одночасно організувала місію до Києва, також скасувала поїздку.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Орбаном увечері напередодні голосування про допомогу Україні від ЄС і переконав того не чинити спротив.

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