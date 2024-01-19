Франція критикує Німеччину і анонсує нові крилаті ракети для України

Франція критикує відсутність постачання Німеччиною ракет Taurus і анонсує власні крилаті ракети для України. Про це повідомляє французька газета Le Figaro. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція хоче постачати Україні близько 50 французьких крилатих ракет SCALP щомісяця відтепер і до кінця року. Раніше президент Еммануель Макрон говорив про 40 крилатих ракет на місяць. За словами Лекорню, Франція також збільшить щомісячні поставки артилерійських снарядів з 2000 до 3000 снарядів.

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Міністр оборони також тонко розкритикував Німеччину: «Деякі країни зробили багато заяв з політичних причин. Гордість Франції полягає в тому, що все, що було обіцяно, насправді виконується, і все, що виконується, також працює».

Він не хоче говорити, хто ці «певні країни». Однак Себастьян Лекорню зазначає, що Німеччина «відмовляється постачати ракети Taurus». Вони можуть стати «переломним моментом» для України. Питання постачання ракет Taurus німецького виробництва поки що розділило партії. Відповідна пропозиція парламентської фракції ХДС/ХСС не отримала більшості голосів у Бундестазі при голосуванні 17 січня.

Раніше повідомлялося, що допомогу Україні генеральний секретар НАТО вважає інвестицією цивілізованого світу у власну безпеку.

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