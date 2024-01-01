Згідно з документами кремля та інтерв'ю з європейськими чиновниками з питань безпеки, а також з ультраправими політичними діячами, росія на фоні досить складної ситуації на фронті нарощує свої зусилля з підриву підтримки Києва з боку Франції. Про це пише The Washington Post.

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Маневрування і зв'язки кремля з низкою ультраправих партій по всій Європі, в тому числі у Франції, викликають занепокоєння деяких європейських чиновників напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні. Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, попередив на конференції у грудні, що ці вибори можуть бути такими ж небезпечними, як і американські, через страх загрози безпеці.

«Європа в небезпеці», — сказав він.

Кремлівські документи, отримані європейською службою безпеки й розглянуті The Washington Post, показують, що Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента володимира путіна, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі й французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів. У документах, з якими ознайомилося видання, ці фігури не були названі поіменно. Мета москви — підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс.

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Серед тез, які повинні були посилити кремлівські стратеги — твердження про те, що західні санкції проти росії завдали шкоди французькій економіці через зниження обсягів торгівлі, в результаті чого країна ризикує потрапити в найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки. А також твердження про те, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї для самозахисту. Кілька щотижневих презентацій «інформаційних панелей» для кремлівських чиновників у 2022 році свідчать про те, що москва вважала Францію вразливою до політичних потрясінь. Посилаючись на соціологічні опитування, стратеги зазначили, що 30% французів зберігали позитивне ставлення до росії, що є другим найвищим показником серед західноєвропейських країн після Італії, тоді як 40% були схильні не вірити повідомленням про Україну у власних французьких ЗМІ.

Пізніше, у 2023 році, кремлівська група Кирієнка наказала стратегам просувати меседжі, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає «платити за війну іншої країни», як свідчить один з документів. Їм також було наказано посилити «страх перед прямою конфронтацією з росією і початком Третьої світової війни за участю Європи», а також збільшити кількість тих, хто хоче «діалогу з росією щодо побудови спільної європейської архітектури безпеки». У документах йдеться про те, що Сполучені Штати використовують Україну як інструмент для послаблення позицій росії в Європі.

Документи показують, що ферми тролів, створені кремлівськими політтехнологами, виробляли та публікували в соціальних мережах контент і статті з критикою західної підтримки уряду президента України Володимира Зеленського.

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Меседжі кремля поки що мали обмежений резонанс у Франції, де президент Еммануель Макрон перебуває в авангарді європейських зусиль на підтримку України, і більшість населення підтримує його. Але, за словами Томаса Гомара, директора Французького інституту міжнародних відносин, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах у Франції стає більшою, а рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають. Риторика союзників росії, таких як Шаффхаузер, який підтримує зв'язки з ультраправими в країні, про ціну війни в Україні все частіше поєднується з ідеєю про те, що це американська авантюра і що Франція повинна утвердити себе як велика держава і відновити відносини з росією.

Для частини французького істеблішменту бачення Франції на чолі великої Європи разом з москвою є «мрією, яка ніколи не зникне», — сказала Сільві Кауфманн, редактор Le Monde і автор нещодавньої книги «Les Aveuglés» про те, як Франція і Німеччина неправильно зрозуміли путіна, прагнучи налагодити з ним тісні зв'язки.

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Нагадаємо, Еммануель Макрон днями заявив, що російський президент може бути запрошений до Франції наступного року на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

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