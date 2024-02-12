Таро-гороскоп за допомогою трьох карт на тиждень з 12 по 18 лютого: на кого чекає «Суд», а кому світить «Сонце»

Завдяки астропрогнозу Анжели Перл та передбаченням за допомогою Східного гороскопу можна скласти картину подій на найближче майбутнє.

А для того, щоб зробити її більш чіткою, деякі люди задіють ще й систему Таро. На відміну від звичайних гороскопів, ця система не вказує на конкретні терміни часу, тому фахівці використовують так звану техніку трьох карт.

ВІДЕО ДНЯ

Перша показує стан справ в моменті «на зараз» і зв'язок з подіями в недалекому минулому, друга карта — події у найближчому майбутньому. А третя карта — це розвиток подій через певний проміжок часу, а також «корекція» прогнозу другої карти. Саме такий гороскоп Таро наводить видання Ukr.Media.

Овни

РЕКЛАМА

Аркан «Самітник» закликає Овнів на якийсь час відсторонитися від зовнішньої метушні, щоб прислухатися до себе. По цій карті важливо оцінити те, що відбувається, і не намагатися зрушити справи з мертвої точки. Настав час по-новому поглянути на вирішення проблем і знайти оригінальний спосіб упоратися з перешкодами на шляху.

По карті «Помірність» Овнам важливо пам'ятати про баланс та міру у всьому. Вміння збалансувати почуття та думки буде доречним для тих, хто стоїть на порозі нових відкриттів або завершує складні справи. Порада Аркана — не піддаватися на провокації та зберігати внутрішню гармонію для залучення в життя позитивних змін.

РЕКЛАМА

Аркан «Диявол» закликає представників Вогняного сузір'я бути обережними та пильними. По цій карті настає час випробувань пройти які важливо з гідністю. Овнам не варто довіряти чуткам: неперевірена інформація заведе в глухий кут і спричинить безліч неприємностей.

Тельці

РЕКЛАМА

«Місяць» у розкладі — карта ілюзій та сумнівів. По цій карті Тельцям важливо звертати увагу не на те, що відбувається, а на власні передчуття. Багато чого буде прихованим і таємним, і щоб дізнатися правду, важливо поринути у свій внутрішній світ. Це допоможе знайти відповіді на питання що хвилюють та відкрити двері, що ведуть до процвітання.

Карта «Сонце» обіцяє представникам сузір'я чудовий період для здійснення задуманого. Згідно з цим Арканом немає причин для занепокоєння: шлях чистий, а значить, можна сміливо втілювати в життя потаємні мрії і з легкістю досягати нових вершин успіху в потрібних сферах життя.

Аркан «Смерть» говорить про те, що Тельцям настав час залишити в минулому все те, що відіграло свою роль. По цій карті важливо залишити спроби воскресити те, що вже втратило актуальність, щоб відкрити нові горизонти.

Близнюки

Карта «Суд» часто асоціюється із судовими розглядами чи остаточним вирішенням спірного питання. Вона вказує на завершення фази та початок нової, а також наявність важливих рішень, які потрібно ухвалити в житті. Близнятам важливо бути пильними, щоб не допустити промахів.

Аркан «Самітник» закликає Близнят до внутрішнього пошуку відповідей на питання що хвилюють. По цій карті важливо на якийсь час відсторонитися від справ, щоб прийняти вірні рішення і вчасно відмовитися від того, що може перешкодити або збити з дороги. Аркан вказує на період спокою, усамітнення та внутрішнього зростання, а також прозріння та відкриття нових істин.

Карта «Правосуддя» асоціюється з балансом, справедливістю та вирішенням навіть найважчих питань. Близнятам варто пам'ятати про відповідальність, щоб не зайти в глухий кут. Відмовитися цього тижня потрібно від суєти та поспіху, які заважатимуть просуванню до поставлених завдань.

Раки

Аркан «Місяць» повідомляє Ракам про те, що в їхньому житті відбуваються не найкращі зміни. Це може бути пов'язано з тим, що представники сузір'я потурають страхам та емоціям, які заважають прийняттю вірних рішень і не дають змоги вибратися з глухого кута. Порада карти — звернутися до своєї мудрості, щоб вийти із скрутного становища.

«Диявол» — карта ілюзій і бар'єрів, які заважають здійсненню планів. Ракам важливо усвідомити, що будь-які залежності та негатив не можуть бути рушійною силою. Порада Аркана — звільнитися від усього згубного, щоб знайти шлях до щастя і з упевненістю подолати тимчасові труднощі.

Аркан «Маг» говорить про те, що настав час діяти. По цій карті Раки зможуть здійснити свої мрії, якщо не побояться вийти із зони комфорту та перестануть жити за чужим сценарієм. Час йти власним шляхом розвитку настає тут і зараз.

Леви

Аркан «Імператор» — карта стабільності, успіху та відповідальності. Карта закликає Левів бути уважними та об'єктивними, щоб ухвалити вірні рішення та не зганьбити свою репутацію. Позитивні зміни не забаряться, якщо підійти до вирішення поставлених завдань з розумом.

Карта «Смерть» символізує перетворення та перехід до чогось нового. Аркан вказує на можливість припинення чогось старого та початок нового етапу в житті. Вона представляє представникам даного сузір'я можливість зростання та звільнення від того, що заважає процвітанню.

«Світ» у розкладі — карта балансу та гармонії. Аркан вказує на період значних змін, завдяки яким Леви зможуть залучити до життя важливі події. По цій карті слід пам'ятати про те, що вирішення проблем не завжди потребує сили — набагато важливіше залишатися відповідальними та об'єктивними.

Діви

«Правосуддя» у розкладі для Дів — карта правильно прийнятих рішень, стратегії та переваги. По цій карті важливо правильно оцінювати свої сили, щоб досягти нових успіхів та не втратити репутації. Представникам сузір'я цього тижня важливо бути відповідальними та об'єктивними.

Карта «Сила» говорить про те, що Діви зможуть зійти на новий щабель, якщо докладуть зусиль. Аркан закликає бути мобільними та не боятися прийняття відповідальних рішень. Діви будуть задоволені винагородами, якщо не пасуватимуть перед тимчасовими труднощами на шляху до свого щастя.

Аркан «Імператриця» говорить про те, що Діви мають бути терплячими та послідовними. По цій карті успіх прийде вчасно, тому квапити час і події не має сенсу. Нині важливіше прислухатися до своєї інтуїції та скористатися накопиченим досвідом для залучення до життя щастя.

Терези

Карта «Мир» символізує гармонію, врівноваженість та завершення циклу. Цей Аркан вказує на фазу закінчення, коли напруга та боротьба залишаються позаду, і настає час гармонії. Терезам важливо пам'ятати про те, що успіх приходить до тих, хто здатний визнавати помилки і отримувати з них цінні уроки.

Аркан «Колесниця» карта асоціюється з рухом уперед, успішною поїздкою та досягненням цілей. По ній представники цього сузір'я зможуть залучити до життя необхідні зміни, якщо будуть спритними і навчаться пристосовуватися під обставини, що склалися.

«Колесо удачі» в розкладі — карта різких змін, які можуть застати Терезів зненацька. Порада Аркана — не робити дій до того часу, поки ситуація не проясниться. Така тактика убереже від помилок та надмірної роботи над усуненням недоліків.

Скорпіони

Карта «Маг» асоціюється із силою, здатністю створювати та впливати на навколишній світ. Вона говорить про те, що Скорпіонам потрібно використовувати творчі здібності та амбіції, щоб досягти успіхів у різних сферах життя та знайти особистий шлях до успіху.

Аркан «Верховна жриця» представляє інтуїцію, мудрість та глибокі знання. Ця карта вказує на необхідність прислухатися до своєї інтуїції, а також робити дії на основі накопиченого життєвого досвіду. Скорпіонам не можна забувати про відповідальність та обережність у прийнятті важливих рішень.

Карта «Дурень» закликає представників сузір'я бути відкритими новим можливостям, виявляти сміливість та готовність ризикувати у пошуку нових шляхів. Також Аркан говорить про те, що ризик має бути виправданим, а не безрозсудним. Лише в такому разі на Скорпіонів чекають приємні перспективи.

Стрільці

Карта «Самітник» зазвичай асоціюється з самотністю, саморефлексією та внутрішніми пошуками. Вона символізує період усамітнення, щоб у спокійній обстановці підбити підсумки або знайти вирішення нагальних питань.

Аркан «Колесо удачі» позначає зміни та трансформацію. Ця карта вказує на циклічність подій та життєвих змін навколо Стрільців. Порада карти — не робити дій доти, доки не буде повної впевненості в правильності своїх рішень.

Карта «Суд» символізує остаточні рішення, баланс та справедливість. Цей Аркан вказує на потребу прийняття вірних рішень та дій у житті. Стрільцям важливо ухвалювати об'єктивні рішення.

Козероги

Аркан «Верховна жриця» символізує глибокі таємниці та інтуїцію, вказуючи на необхідність прислухатися до своєї внутрішньої мудрості. Козерогам важливо пам'ятати про те, що чутки, плітки та домисли не допоможуть знайти відповіді на важливі питання. Цього тижня важливо прислухатися до себе і приймати рішення, покладаючись на внутрішній голос.

Карта «Зірка» символізує ясне розуміння свого призначення. По цій карті не важко прийти до поставленої мети, якщо вірити у свої сили і не кидати розпочатого. Також Аркан символізує Вище провидіння та виконання заповітних бажань. Тим, хто ґрунтується на чесності та неупередженості, усміхнеться доля.

Аркан «Дурень» говорить про те, що на Козерогів чекають несподівані події, які можуть стати початком захопливої пригоди. По цій карті, представники сузір'я можуть ризикнути, щоб зірвати куш. При цьому не можна забувати про відповідальність, яка убереже від провалу.

Водолії

Карта «Зірка» говорить про те, що перед Водоліями немає жодних перешкод, а отже можна сміливо втілювати задуми в реальність. Також Аркан символізує виконання бажань та Вище заступництво від проблем та турбот.

Карта «Диявол» є символом пристрастей. Вона може вказувати на спокусу, матеріальні пута та негативні спотворення. Також Аркан символізує потребу у руйнуванні цих кайданів та звільненні від них. Водоліям варто пам'ятати про те, що згубні звички не приведуть до щастя та процвітання.

Аркан «Колесо удачі» символізує циклічність, зміни та вплив долі. Він вказує на мінливість долі і випадковість, а також необхідність пристосуватися і адаптуватися до змін.

Риби

Карта «Помірність» символізує баланс та спокій. Вона вказує на необхідність підтримувати гармонію у різних аспектах життя, поміркованість та збалансований підхід до вирішення нагальних питань.

Аркан «Мир» передбачає сприятливий період, під час якого будь-які питання можна вирішити з легкістю. За цією картою Риби зможуть попрощатися зі шкідливими звичками, виключити зі свого оточення токсичних людей і легко знайти свій шлях до щастя.

Карта «Смерть» символізує неминучі зміни та завершення одного циклу, відкриваючи шлях до нових можливостей та починань. Це може бути кінець відносин, роботи або способу життя, передвіщаючи перетворення та перехід до нового етапу. Карта закликає до відмови від старого і відкриття для чогось нового і глибшого.



Для всіх, кому випали карти «не дуже», можна рекомендувати не впадати у відчай, і знайти в собі сили для нового старту і перетворення життя в потужний «Океан» — як це зробила співачка з кліпу.

Крім того, можна брати приклад з двох братів з Броварів, які досягли дивовижного взаєморозуміння і взаємодії в своїх рухах.

В крайньому випадку, можна потішити себе смакотою по-закарпатськи, насолодившись чарівною говіркою кулінарки.

189

Читайте нас у Facebook