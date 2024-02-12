Смажена картопля по-закарпатськи: смакота, яку вподобає вся ваша сім’я (відео)

В кожній області України є унікальні страви, які мають свій особливий колорит і секрети приготування: в Полтаві це капусняк, на Галичині — квасолева зупа, а Києві — картопля в фастфуді (звичайно, жарт).

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Декілька таких «фірмових» страв є і на Закарпатті (навіть без врахування страв угорської кухні), і одна з них — смажена картопля.

Про її приготування розповідає блогерка під ніком Мамина Помічниця.

Для приготування смаженої картоплі по-закарпатські потрібні, звичайно, сама картопля, а також борошно, курячі яйця, цибуля, сіль та спеції за смаком.

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Приготування

Крок 1. Картоплю чистимо і нарізаємо тонкими кружальцями (приблизно 5 мм).

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Крок 2. Цибулю нарізаємо довільно (вона потрібна для смаку та аромату).

Крок 3. Солимо і перчимо суміш на смаком, за бажанням додаємо приправу до картоплі. Все гарно перемішую і залишаємо на 30−40 хвилин.

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Крок 4. Зливаємо зайву рідину з картоплі і паніруємо скибочки у борошні.

Крок 5. В окрему миску розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль і добре перемішуємо. Картоплю занурюємо в яєчний кляр і обсмажуємо на добре розігрітій сковорідці з олією.

Крок 6. Перекладаємо готову картоплю на паперовий рушничок, щоб прибрати зайву олію.

Крок 7. Подаємо до столу з кетчупом, або ж майонезом чи сметаною.

Нагадаємо також про ще один смачний рецепт вже з Гуцульщини — ситний мисливський бігос з капусти та м'яса. Готувати його навчила відома фудблогерка Тетяна Літвінова.

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