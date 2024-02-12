Вдруге за рік у лікарні: міністр оборони США перебуває в реанімації

Вдруге за цей рік міністр оборони США Ллойд Остін не може виконувати свої обов'язки. Причина — проблеми з сечовим міхуром. Як запобіжний захід, лікарі, які лікують главу Пентагону, переводять його у відділення інтенсивної терапії після того, як потрапив до військової клініки під Вашингтоном. Після низки тестів і обстежень він продовжить лікування і перебуватиме під ретельним наглядом, йдеться в заяві лікарні. Очікується, що нинішня проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання, додали лікарі. Прогноз для його раку залишається чудовим. На даний момент, однак, неясно, як довго міністр залишиться в лікарні. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера

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Прессекретар Пентагону Пет Райдер раніше повідомив, що Остін був доставлений до військової клініки під Вашингтоном о 14.20 (за місцевим часом) з симптомами гострої проблеми з сечовим міхуром. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були проінформовані.

На початку року 70-річного міністра критикували за те, що він приховав діагноз раку простати і перебування в лікарні через ускладнення під час операції. Навіть президент США Джо Байден кілька днів не знав, що Остін перебуває в лікарні, але згодом підтвердив свій намір підтримувати його. Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня, а наприкінці січня він повернувся до роботи в Пентагоні, де того ж дня прийняв Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

«Я почуваюся і відновлююся добре, але я все ще перебуваю в процесі відновлення фізичної форми», — запевнив 70-річний чоловік під час зустрічі.

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У США прийнято інформувати громадськість про стан здоров'я своїх провідних політиків. Коли стало відомо, що Ллойд Остін тримав своє перебування в лікарні в таємниці, виникло питання, хто командує в Пентагоні, коли міністр оборони недоступний з огляду на міжнародні кризи, такі як агресивна війна росії в Україні та напружена ситуація на Близькому Сході. За повідомленнями американських ЗМІ, міністр оборони США Ллойд Остін передав свої повноваження заступниці Кетлін Гікс у зв’язку з госпіталізацією.

Рак передміхурової залози є другим найпоширенішим видом раку у чоловіків в США після раку шкіри. На ранніх стадіях шанси на одужання, зазвичай, хороші.

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Раніше повідомлялося, що Джо Байдену видалили ракове новоутворення на грудях.

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