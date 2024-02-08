Нова архітектура закупівель, яку нещодавно презентували Міністерство оборони та «Державний оператор тилу», створює преференції для окремих гравців ринку, скасовує механізми відповідальності постачальників та загрожує стабільності постачання продуктів до Збройних Сил України.

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Про це заявив журналіст та ексголовний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, перший кандидат на аферу року, обсягом 10,8 млрд грн. Цей шедевр — від Міноборони! Схема чудова. Не економія, як обіцяли, а подорожчання. Не конкуренція, а просування конкретних постачальників. Не прозорість, а відвертий схематоз. Звісно, що під гаслами боротьби з мафією. За давнім рецептом, схоже, скінчиться тим, що цю мафію і очолять. 2 лютого Агенція закупівель у сфері оборони, яку створив Арсен Жумаділов, оголосила тендер через Prozorro. Закуповуватимуть харчування для ЗСУ», — зазначив ексголовний редактор «Економічної правди».

Журналіст навів порівняльну таблицю, яка розглядає старі та нові умови тендерів на закупівлю харчування для армії.

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«Збільшують доходи за приготування їжі — зі 107 до 137 грн із розрахунку на кожного вояка. На місяць ця додаткова „дельта“ обійдеться бюджету у +900 млн грн, на рік — у +10,8 млрд грн. Раніше ціна продуктів включала доставку, тепер — ні. Зараз штраф за непоставку — 100% від вартості товару. Буде 20%. Зараз штраф за несвоєчасну поставку — 20%. Буде взагалі відсутній. Передоплата була відсутня, тепер дозволяється за рахунок держави. Раніше будь-хто міг брати участь у тендері, відтепер — введені штучні умови (мати не менше 25 складів у певній зоні, мати понад 400 найменувань товарів, вже торгувати через касові апарати), які не дозволять великим торговельним мережам брати участь у тендерах», — продовжує Сергій Лямець.

Також журналіст посилається на доповідну записку Департаменту закупівель МОУ та наводить інші ризики, які виникають при запровадженні нової системи закупівель.

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«Держава дає передплату 50% на три місяці (раніше не давала). Чудові умови для «сірих» схем. Взяли державні гроші, прокрутили, заробили наддоходи, не виконали зобов'язання. Тендерні пропозиції не забезпечені. Будь-хто може виграти тендер, але може не виконати умови — але не нестиме жодної відповідальності. Раніше постачальник надавав грошові гарантії успішного виконання договору, тепер — ні. Автоматичне підняття цін! Скучили за яйцями по 17? Маєте шанс побачити по 20, бо ціни зростатимуть разом з інфляцією. Раніше тендер проводився без затрат, тепер — 0,4% або 20 млн грн підуть на фінансування «Державного оператора тилу», — пише журналіст.

Сергій Лямець закликає громадських активістів та правоохоронні органи звернути увагу на ризики тендеру.

«Впевнений, що Віталію Шабуніну, Юрію Ніколову та решті поважних розслідувачів буде приємно звернути увагу на цей кейс. Впевнений також, що треба прокинутися НАБУ, АМКУ, БЕБ та іншим борцям з корупцією. Краще попередити злочин та не допустити розтрати мільярдів, а тим більше не допустити проблем для ЗСУ», — підсумовує Сергій Лямець.

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Політичний експерт Михайло Шнайдер також вважає, що заплановані перетворення у державній системі закупівель Міноборони не відбулися, а ситуація навіть погіршилася.

Раніше «ФАКТИ» писали про гучну справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який нажив мільйонні статки на постачанні українській армії.

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