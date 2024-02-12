Пам’ятайте, що продавець не на вашому боці: ТОП-5 правил, якими потрібно користуватись при купівлі авто

Придбання нового автомобіля — не завжди легкий і приємний процес, під час якого відбувається взаємодія між продавцем і покупцем машини, і при цьому їх інтереси не завжди (майже ніколи) не співпадають.

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Колишній автодилер з США поділився у мережі своїми спостереженнями тім, що потрібно знати покупцеві при купівлі нового, щоб не «влетіти» на зайві кілька тисяч доларів, пише «Твоя машина».

1. Будьте уважні до продавців автомобілів. Важливо пам’ятати, що не всі продавці автомобілів діють у вашому інтересі. Будьте обережні та не довіряйте всьому, що вам кажуть.

2. Не поспішайте з ухваленням рішення. Продавці можуть намагатися прискорити процес купівлі, зробити його метушливим та хаотичним, але не поспішайте. Подивіться кілька варіантів, порівняйте пропозиції та знайдіть найкращу угоду для себе.

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3. Не соромтеся згадувати інших продавців. Повідомте продавця про те, що ви відвідали кілька дилерських центрів та розглядаєте декілька пропозицій. Це допоможе вам виглядати більш поінформованим та зробить продавця гнучкішим у переговорах.

4. Розгляньте покупку вживаного автомобіля. Нові автомобілі швидко втрачають ціну. Щойно машина виїде з автосалону, вона миттєво втратить до 20% своєї вартості. Почекайте, поки амортизацію сплатить хтось інший — приміром, той, хто згодом буде змушений з якоїсь причини продати нещодавно куплену ним машину, але вже з великою знижкою. Це може заощадити вам тисячі доларів, попри те, що автомобіль буде фактично новим.

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5. Обирайте правильний час для покупки: Відвідуйте дилерські центри в останні дні останнього місяця, коли продавці прагнуть досягти своїх щомісячних цілей продажу. У цей час ви можете отримати кращі знижки та вигідніші умови для покупки.

«Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити більш усвідомлений вибір при покупці автомобіля та заощадити суттєві суми грошей у процесі. Пам’ятайте, що ваша мета — отримати найкращу угоду, яка відповідає вашим потребам та бюджету», — цитує видання експерта.

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Експерти також називають «фатальні» помилки, які допускають покупці машин.

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