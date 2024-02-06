«На п’яти наступає нове покоління»: донька Олі Полякової повторила її екстравагантний образ

Старша донька співачки Олі Полякової — Марія, яка нещодавно пережила операцію, дедалі більше стає схожою на зіркову матусю. Дівчина продемонструвала це, повторивши екстравагантний образ Олі.

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Співачка опублікувала фото доньки в рожевій сукні з воланами, в якій сама кілька років тому позувала і зазначила, що молоде покоління вже наступає на їй на п'яти.

«Ну що, на п'яти наступає нове покоління!» — прокоментувала співачка.

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Своєю чергою Маша зазначила, що відправила матері це фото, щоб вона висловила свою думку, а та взяла й опублікувала його в соцмережі.

«Скинула мамі фотку щоб зацінила, а вона взяла і виставила. Але фотка огонь. А ну і хейтери що тепер скажете про мою фігуру?», — написала Маша.

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В коментарях на обох сторінках передплатники відмічають, що Маша справді дуже схожа з мамою, проте намагається шукати свій стиль. Але є й такі, хто не втримується від хейту на кшталт «та кому ти потрібна зі своєю фігурою», «хто ти така», «мама краще виглядає».

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Нагадаємо, раніше Машу Полякову захейтили в мережі через її фігуру. Тоді обурена Оля Полякова пригрозила журналістам судом.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Оля з Машею провели зимові канікули на Занзібарі, проте й там не обійшлось без неприємностей.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

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