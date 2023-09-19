Донька Олі Полякової покинула навчання в Лондоні: співачка назвала причину

Співачка Оля Полякова, яка зараз перебуває в гастрольному турі містами України, в дорозі поспілкувалася зі своїми прихильниками та відповіла на їхні питання в соцмережах. Артистка розповіла, що її старша донька Марія покинула навчання в Лондоні, де провчилася рік. Дівчина обрала навчання в Україні. Цього року вона вступила до Національної музичної академії в Києві. Оля заінтригувала, що донька готує щось особливе.

«Маруся поїхала з Англії, вже не буде там вчитися. Поки що навчається в музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого — скажу вам згодом», — лише заінтригувала Полякова.

Подробиць Оля поки не розкриває.

Відомо, що Маша навчалася в музичному університеті BMus. Жила там в гуртожитку. Проте дівчина дуже сумувала за домом.

Влітку Оля разом з донькою відпочили в детокс-центрі в Італії та опублікували фото в купальниках. Світлини з відпочинку викликали хвилю хейту.

Нещодавно Полякова показала рідкісне фото з усією родиною.

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