«Бачать проблему в диску»: Катерина Тишкевич розповіла про своє подальше лікування від головного болю

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже багато років страждає від головного болю, продовжує шукати шляхи до одужання. Зараз вона консультується з фахівцями Техаського центру головного болю, які за результатами обстежень МРТ вважають, що проблему можуть спричиняти міжхребцеві дисками. Спеціалісти порадили Катерині робити спеціальні вправи та носити корсет на шиї. Про це акторка розповіла в Instagram.

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«Я зараз співпрацюю онлайн з Техаським центром головного болю. Носити бандаж рекомендував Техаський центр головного болю. Виходячи з висновку моєї МРТ шиї, вони бачать там проблему в диску. Тому я зараз виконую спеціальні вправи та дотримуюсь деяких рекомендацій», — розповіла Катерина.

Раніше вона розповідала, що страждає від головного болю понад вісім років, шукала різні варіанти лікування. Саме через це вона погодилася лягти в психіатричну клініку, щоб спробувати новий метод лікування. Там їй поставили той злощасний катетер, через який розвинувся тяжкий сепсис.

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Зараз Катерина відновлюється вдома, її підтримує чоловік Валентин Томусяк, з яким вони днями відзначили п’яту річницю шлюбу та влаштували романтичну фотосесію.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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