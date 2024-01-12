«Довелося лягти в психіатричну лікарню»: Катерина Тишкевич розповіла про причину різкого погіршення її стану

Акторка Катерина Тишкевич, яка понад тиждень перебувала у комі, продовжує відновлюватися вдома. Їй знадобилося трохи часу, щоб прийти до тями та набратися сил. Вона вперше вийшла у розмовні сторіс та розповіла, що призвело до різкого погіршення стану.

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За словами акторки, вона перепробувала багато методів лікування, в тому числі і нетрадиційних, приймала серйозні препарати, щоб приглушити головний біль. Але з початком повномасштабного вторгнення, вони перестали працювати. Катерина з лікарями продовжували шукати причини.

«З початком війни я потрапила у власне пекло, у власну війну. Це була війна з головним болем. І вона, на жаль, досі триває. Коли пігулки не працюють, в тебе забирають вихід. Всі ці роки я його шукала, свідомо злазила з пігулок, шукала інші методи, але нічого не допомагало. Який час я з цим жила, а потім сказала: „Все я не вивожу“. І знову сідала ліки. Але з початком війни такої можливості вже не було», — розповіла Катерина.

Лікар-психотерапевт запропонувала спробувати антидепресант, який потрібно було приймати під наглядом у спеціалізовану закладі. Так, Катерина погодилась лягти психіатричну клініку в Одесі.

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«Я схопилася за цей шанс і лягла в психіатричну лікарню. Я не маю психічних розладів, або їх ще не виявили. Поки психіатри кажуть, що немає. В мене болі саме психосоматичні. Тож, в лікарні мені поставили той роковий катетер. На третій день я читала книжку, захотіла поспати і відчула, що в мене з’явилася тахікардія, якась тривожність, відчула, що болить рука, де стояв катетер», — розповіла акторка.

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За її словами, вона звернулася до медсестри, щоб зняти катетер, температура вже була підвищена. На руці був синець, який не викликав підозр. Але вночі піднялася висока температура, тоді подумали, що це може бути ковід. Мама Катерини, яка є лікарем, забрала її до дому, де лікували вірус.

«Температура доходила до 40 і майже не збивалася. Тому ми прийняли рішення викликати швидку. В приватній клініці мені зробили різні тести й аналізи. Мій стан погіршувався, я марила. Я так розумію, що в мене почала відмовляти печінка та інші органи, почався сепсис. Тобто через катетер потрапила в організм інфекція», — розкрила подробиці Катерина.

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Акторка каже, далі вона майже нічого не пам’ятає. В той час її рідні пережили пекло. Катерина дякує лікарям за філігранну роботу, а також усім, хто підтримав її молитвами та допоміг фінансово.

Нагадаємо, Тишкевич потрапила до реанімації у грудні минулого року. Тоді лікарі ледве витягли її з того світу. Поряд з акторкою були її чоловік Валентин Томусяк та мама. Зараз вона продовжує відновлюватися вдома.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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