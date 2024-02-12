«Це кінець світу»: Світлана Білоножко про останні дні її чоловіка

На початку січня на 71-му році життя помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина Світлана пригадала останні дні коханого та перші дні великої війни.

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В інтервʼю ведучій ТСН Соломії Вітвіцькій Білоножко розповіла, як на початку повномасштабного вторгнення Віталій запрошував у їхній будинок рідних, друзів, знайомих, аби бути разом у найстрашніші години. Останні роки чоловік рідко з’являвся на концертах через свою хворобу — цукровий діабет. Але разом з дружиною Світланою вони постійно організовували для захисників благодійні виступи, провідували поранених у військовому госпіталі, передавали ліки на фронт.

Віталій Білоножко, за словами коханої, до останнього вірив, що підлікується та знову вийде до своїх глядачів на велику сцену. Проте одного вечора Віталію стало погано, «швидка» відвезла до лікарні, де після допомоги лікарів йому полегшало. Навіть перебуваючи у лікарні, чоловік переймався за рідних: розпитував, як справи, які новини.

— Те, що трапилось, для нашої родини — це трагедія, — зізналась Світлана. — Особисто для мене це взагалі кінець світу. Я не розумію, що його немає… У мене таке враження, що він весь час поруч. Я з кимось говорю, кажу: «Давайте Віталіка запитаємо», — і ловлю себе на думці, що не запитаємо… Але він завжди поруч. Мені сниться весь час, що він мене гладить по голові — якесь таке ніжне, тепле й наче здалеку чомусь. Я швидко прокидаюсь, а його немає. Мені весь час здається, що він десь поруч.

Віталій та Світлана були разом 47 років. Жінка каже, що головний секрет їхнього щасливого подружнього життя — ніколи не лягати спати посвареними. Цього Світлану навчив її батько Григорій.

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Раніше Світлана Білоножко вперше розповіла про підступну хворобу артиста.

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