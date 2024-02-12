Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна (відео)

Під час війни в Україні нерідко виникають скандали, пов'язані з мобілізацією, воєнним станом, відношенням до ухилянтів, які виїхали за кордон й не збираються повертатись боронити свою землю.

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А у місті Надвірна на Івано-Франківщині спалахнув скандал через неповагу до загиблого воїна та людей, які були у місцевому храмі на прощанні.

Йдеться про дії дівчини — вона танцювала та записувала відео, коли поруч везли полеглого українського захисника.

Про кричущий випадок розповів місцевий Telegram-канал.

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Спершу дівчина записувала відео в машині та танцювала під веселу музику, вдаючи, що не помічає похорону та того, що її знімають.

«Везуть хлопця мертвого, а ця дура просто включає музику на всю … Машина навпроти церкви стоїть. Музику в машині врубала на всю. А вона записує собі якийсь відос», — говорить з гіркотою чоловік у кадрі.

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За словами автора, на місце події одразу викликали правоохоронців.

А згодом у мережі знайшли і саму недолугу «героїню» відео. В кадрі вона з диким «ніжегородським» акцентом намагається говорити корявою англійською задля того, щоб признатися в любові росіянам та назвати їх «братами».

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Залишається сподіватись на те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, добре роз'яснили любительці «рускаго міра» реалії сучасного світу і необхідність змінити свою поведінку — адже наступного разу в умовах війни ніхто з нею довго панькатись не буде.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти. Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак: у неї вирвали волосся, завдали по машину ударів битою, а також постраждала її маленька донька.

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