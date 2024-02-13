У пільговиків сплив термін права на виплату: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

У ПФУ, де раніше розповідали, які пільговики мають право на 75-відсоткову знижку з оплати комуналки, нагадали пільговим категоріям, які протягом минулого року одержували пільгу з урахуванням доходу, що право на виплату закінчилось 31 грудня 2023 року.

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«Із січня 2024 року право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначається органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року», — зазначають в ПФУ.

У зв’язку з тим, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, необхідні відомості про дохід сім’ї пільговика надійдуть до органів Фонду в лютому, після чого розраховуватимуть пільгу на новий період.

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Право на отримання пільг на новий період з січня 2024 року визначається автоматично. Пільговику додатково звертатись до органу Фонду не потрібно. Виняток — зміни у складі сім’ї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги, тощо.

У Пенсійному фонді також нагадали, що коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн у 2024 році), можна звернутися за житловою субсидією.

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Раніше повідомлялося, що для ветеранів війни спростили процедуру призначення пільг на оплату комуналки.

Фото Pixabay

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