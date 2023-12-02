Деяким українцям зменшать суми у платіжках за комуналку наполовину: хто отримає знижку

Частина українців має право на одержання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто зможе отримати таку знижку та як її оформити, розповіли у Пенсійному фонді України, пишуть «Факти».

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Як зазначили у Пенсійному фонді, отримати 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг можуть вразливі категорії громадян, до яких належать:

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів (піклувальники);

батьки та члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти при виконанні службових обов’язків осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю.

Як отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг

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Для оформлення знижки враховуватиметься дохід сім’ї.

Беруться до уваги такі види виплат:

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пенсія;

заробітна плата;

грошове забезпечення;

стипендія;

соціальна допомога (крім одноразової допомоги при народженні дитини, одноразової допомоги при усиновленні дитини, а також одноразової допомоги на поховання);

доходи, отримані від підприємницької діяльності;

допомога з безробіття та інші виплати, що здійснюються фондом соціального страхування.

Українці зможуть отримати пільгу, якщо їхній середньомісячний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує 3760 гривень. Якщо ж у пільговика виходить більша сума, то можна оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

На які комунальні послуги застосовується 50% знижка

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Знижку надають на:

оплату житла в межах норм, передбачених законом (21 кв. метр площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в приміщенні (зокрема, прийомної дитини), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

користування житлово-комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші) та на ціну зрідженого балонного газу для побутових потреб (у межах норм та соціальних нормативів, визначених урядом);

вартість палива (у разі відсутності центрального опалення).

Що необхідно для оформлення пільги на оплату комуналки

Потрібно підготувати оригінали та копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги, та звернутися до одного з органів:

територіальні органи ПФУ;

виконавчі органи сільських, селищних, міськрад;

виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;

центри надання адмінпослуг.

Нагадаємо, що в законі про державний бюджет на 2024 рік, що його підписав президент Зеленський, видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

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