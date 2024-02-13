росія оголосила у розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас
Керівництво Естонії, яка приєдналася до місії з підготовки українських військових, вирішили оголосити у розшук в росії.
РосЗМІ повідомляють, що йдеться про очільницю уряду Каю Каллас, інформація про це з'явилася в базі російського МВС.
Втім, про яку саме статтю КК рф та те, що «інкримінують» пані Каллас, не повідомляється.
Нагадаємо, що країни Батлії назавають можливим напрямком наступних атак росії. В Естонії заявили, що побудують на східному кордоні 600 бункерів. Про подібіні плани також заявляли в Литві та Латвії.
Фото з Вікіпедії16
Читайте нас у Facebook