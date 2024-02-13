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росія оголосила у розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас

11:43 13 лютого 2024
Кая Каллас

Керівництво Естонії, яка приєдналася до місії з підготовки українських військових, вирішили оголосити у розшук в росії.

РосЗМІ повідомляють, що йдеться про очільницю уряду Каю Каллас, інформація про це з'явилася в базі російського МВС.

Втім, про яку саме статтю КК рф та те, що «інкримінують» пані Каллас, не повідомляється.

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Нагадаємо, що країни Батлії назавають можливим напрямком наступних атак росії. В Естонії заявили, що побудують на східному кордоні 600 бункерів. Про подібіні плани також заявляли в Литві та Латвії.

Фото з Вікіпедії

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