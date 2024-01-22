У всьому винна росія: Естонія побудує на східному кордоні 600 бункерів

Міністри оборони країн Балтії на зустрічі в Ризі домовилися, що оборонну зону, аналогічну тій, що планує створити Естонія на східному кордоні, побудують також Латвія і Литва. Через загрозу з боку росії НАТО розглядає ці три країни як одну оперативну зону.

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За словами радника віцеканцлера Міністерства оборони Естонії Кайдо Тітуса, об'єкти на кордоні потрібні для того, щоб у разі агресії захистити територію країни з першого метра, повідомляє Рostimees.

«росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готові й зробити ціну нападу на Естонію для рф якомога вищою, — сказав Тітус. - Об'єкти оборони необхідні на випадок можливого нападу, щоб затримати противника на кордоні й дати союзникам час прийти на допомогу».

За словами посадовців, бункери захистять військових від вогню противника й осколків снарядів. По міці він повинен витримувати пряме попадання снаряда калібру 152 мм.

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Кайдо Тітус заявив, що останніми роками Естонія облаштувала східний кордон і побудувала там захисні огорожі, але вони працюють у мирний час і, на жаль, не мають особливого ефекту у воєнний.

Місця розташування бункерів буде визначено до кінця цього року, а встановлення почнеться в першій половині 2025-го. Наразі Міністерство оборони і Сили оборони оцінює їхню кількість у приблизно 600 бункерів. Очікується, що будівництво обійдеться десь в 60 мільйонів євро.

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Додамо, що західні воєнні аналітики вважають загрозу Європі з боку росії цілком реальною. путін вже застосовує елементи гібридної війни у Польщі та країнах Балтії.

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